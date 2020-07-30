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Ekonomi

Dolar/TL, 6,97 seviyesinden işlem görüyor

Yeniakit Publisher
2020-07-30 09:57:59 -
Dolar/TL, 6,97 seviyesinden işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 6,9710'dan işlem görüyor.

Dün en düşük 6,9357, en yüksek 7,0037 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 değer kazancıyla 6,9824'ten tamamladı.

Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,2 altında 6,9710'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,7 azalışla 8,193'ten, sterlin/TL yüzde 0,6 değer kaybıyla 9,0027'den satılıyor.

Dolar endeksi, önceki gün sonlandırdığı düşüş eğilimine geri döndü ve günü yüzde 0,4 azalışla 93,3'ten tamamladı. Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,4 artışla 1,1750 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün Kurban Bayramı arifesi olduğu için yurt içinde piyasaların öğlene kadar açık olacağını belirtti.

Yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında Almanya'da işsizlik, büyüme ve Tüketici Fiyat Endeksi, Avro Bölgesi işsizlik, ABD büyüme ve haftalık işsizlik başvuruları verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,90-7,00 bandının izleneceğini kaydetti.

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