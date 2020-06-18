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Ekonomi

Dolar/TL, 6,85 seviyesinden işlem görüyor

Yeniakit Publisher
2020-06-18 10:13:01 -
Dolar/TL, 6,85 seviyesinden işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından 6,8550'den işlem görüyor.

Dün 6,8325-6,8597 dar bandında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yatay bir seyirle 6,8450'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.05 itibarıyla dünkü kapanış seviyesinin yüzde 0,15 üzerinde 6,8550'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 artışla 7,7175'ten, sterlin/TL de yüzde 0,1 değer kazancıyla 8,6015'ten satılıyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, dünkü Para Politikası Raporu'na ilişkin sunumunda Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde soruları cevaplayarak, Fed'in ekonomiyi desteklemek için tüm araçlarını kullanmakta kararlı olduğunu ve ekonominin daha fazla desteğe ihtiyaç duyabileceğini söyledi. Dolar endeksi, dün 97,3 seviyesine kadar yükselirken, şu dakikalarda yatay bir seyirle 97,0 seviyesinde dengelendi. Avro/TL paritesi, önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 1,1254 seviyesinde seyrediyor.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışına İngiltere Merkez Bankası'nın kararlarının yanı sıra Avrupa Merkez Bankası'nın ekonomik bülteni ve ABD'de haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalga endişelerinin gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,80'in destek, 6,87'nin direnç olarak izleneceğini kaydetti.

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