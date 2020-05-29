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Ekonomi

Dolar/TL 6,82 seviyesinden işlem görüyor

Yeniakit Publisher
2020-05-29 12:04:26 -
Dolar/TL 6,82 seviyesinden işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 6,8210'dan işlem görüyor.

Dün 6,7726-6,8237 bandında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 6,8146'dan tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 11.55 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,1 üzerinde 6,8210'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,5 artışla 7,5720'den, sterlin/TL yüzde 0,1 değer kaybıyla 8,3860'tan satılıyor.

Dolar endeksi, önceki kapanışın yüzde 0,21 altında 98,3, avro/dolar paritesi ise 2 ayın en yükseği olan 1,1110 seviyesinde dengelendi.

Analistler, Türkiye ekonomisinin ilk çeyrekte yüzde 4,5 büyüdüğünü hatırlatarak, yurt dışında ABD'de dış ticaret dengesi ve kişisel tüketim harcamalarının yanı sıra ABD Başkanı Donald Trump'ın basın toplantısı ve ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı konuşmanın takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 6,85'in direnç konumunda bulunduğunu ifade eden analistler, 6,80'in altında kapanışlar olması durumunda 6,75'in gündeme geleceğini kaydetti.

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