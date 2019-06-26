Dolar/TL, 5,7840 seviyelerinden işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne değer kaybıyla başlamasının ardından 5,7840 seviyelerinde dengelendi.

Dün 5,7565-5,8300 arasında işlem gören dolar kuru, günü yüzde 0,24 değer kaybıyla 5,7949'dan tamamladı. Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla dünkü kapanış seviyesine göre yüzde 0,19 azalışla 5,7840 seviyelerinden alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,22 azalışla 6,5761, sterlin/TL ise yüzde 0,28 düşüşle 7,3322 seviyelerinden işlem görüyor.

Avro/dolar paritesi yüzde 0,1 değer kaybıyla 1,1358, sterlin/dolar yüzde 0,16 düşüşle 1,2671, dolar endeksi ise yüzde 0,08 artışla 96,240 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD ile İran arasında yükselen gerilimin küresel risk iştahını olumsuz etkilediğini, ABD Merkez Bankası üyelerinin faiz indiriminin büyüklüğüne ilişkin açıklamalarının piyasalar üzerindeki etkilerinin takip edileceğini bildirdi.

Bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğuna işaret eden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,7550'nin destek, 5,8350'nin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.



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