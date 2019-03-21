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Dolar/TL, 5,4440 seviyesinde işlem görüyor

Güne yükselişle başlayan dolar/TL, saat 09.45 itibarıyla 5,4440 seviyesinde dengelendi.

21 Mart 2019 Perşembe 09:50
Dolar/TL, 5,4440 seviyesinde işlem görüyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla 5,4440 seviyesinden alıcı buluyor.

Dün 5,4836'ye kadar yükselen dolar/TL, ABD Merkez Bankasının (Fed) piyasa beklentilerini de aşan şekilde "güvercin" bir tavır ortaya koyması sonrası doların diğer para birimleri karşısında değer kaybetmesine paralel geriledi. Fed kararının ardından dün son iki haftanın en düşük seviyesi olan 5,4079'a kadar gerileyen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 1 değer kaybıyla 5,4219'dan tamamladı.

Fed, dün sona eren toplantısında beklentiler doğrultusunda politika faiz oranını yüzde 2,25-2,50 aralığında sabit tuttu. Fed üyelerinin faiz beklentilerini gösteren grafiğinde (dot plot) 2019'da faiz artırımı öngörülmemesi ve 2020 sonuna kadar da bir kez faiz artışı tahminine yer verilmesi, doların diğer para birimleri ve emtialar karşısında değer kaybetmesine neden olurken, dolar endeksi yüzde 0,51 azalışla 95,9'a indi.

Öte yandan Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının "güvercin" bulunmasıyla ABD 10 yıllık tahvil faizleri de 2,5240 ile son 14 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,41 artışla 5,4440'tan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,61 artışla 6,2310'dan, sterlin/TL de yüzde 0,63 değer kazancıyla 7,1970'ten işlem görüyor.

Avro/dolar paritesi dünkü Fed kararı sonrası 1,5 ayın zirvesi olan 1,1448'e yükselmesinin ardından, şu dakikalarda yüzde 0,1 artışla 1,14'ün üzerinde dengelendi.

Analistler, bugün yurt içinde mart ayı tüketici güven endeksi, yurt dışında ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve Avro Bölgesi mart ayı tüketici güven endeksi verilerinin ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararının takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 5,4050'nin destek konumunda bulunduğunu, bu seviyenin altında kapanışlar olması durumunda 5,3500'in gündeme geleceğini söyleyen analistler, 5,50'nin önemli direnç olarak izleneceğini kaydetti.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 09:50
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