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Dolar/TL, 5,2710 seviyesinde işlem görüyor

Güne yükselişle başlayan dolar/TL, saat 09.40 itibarıyla 5,2710 seviyesinde dengelendi

25 Ocak 2019 Cuma 09:47
Dolar/TL, 5,2710 seviyesinde işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla 5,2710 seviyesinden alıcı buluyor.

Dün 5,2466 ile 21 Aralık 2018'den bu yana en düşük seviyesini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,34 değer kaybıyla 5,2624'ten tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,16 artışla 5,2710'dan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,30 yükselişle 5,9785'ten, sterlin/TL de yüzde 0,72 değer kazancıyla 6,9210'dan işlem görüyor.

Avro/dolar paritesi yüzde 0,14 artışla 1,1326, dolar endeksi ise yüzde 0,19 azalışla 96,42 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, dün Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi'nin "güvercin" olarak değerlendirilen açıklamaları sonrası küresel piyasalarda pozitif seyrin hakim olduğunu ifade etti.

Küresel ekonomik büyümeye yönelik endişeler, ticaret savaşı ve Brexit ile ilgili belirsizliklerin gündemi meşgul etmeye devam edeceğini belirten analistler, bugün yurt içinde iktisadi yönelim anketi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Almanya'da Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) endeksleri ile ECB'nin profesyonel tahminciler anketinin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,25 ve 5,22'nin destek konumuna geldiğini, 5,35'in ise direnç olarak izleneceğini kaydetti.

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Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 09:47
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