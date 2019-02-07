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Dolar/TL, 5,2250 seviyesinde işlem görüyor

Güne yükselişle başlayan dolar/TL, saat 09.50 itibarıyla 5,2250 seviyesinde dengelendi

07 Şubat 2019 Perşembe 09:56
Dolar/TL, 5,2250 seviyesinde işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla 5,2250 seviyesinden alıcı buluyor.

Dün 5,1938-5,2345 bandında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,36 artışla 5,2158'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,18 değer kazancıyla 5,2250'den alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,26 artışla 5,9470'ten, sterlin/TL yüzde 0,20 yükselişle 6,76910'dan işlem görüyor.

Avro/dolar paritesi yatay seyirle 1,1360, dolar endeksi yüzde 0,04 değer kazanarak 96,42 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde Hazine nakit dengesi, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası (BoE) ve Hindistan Merkez Bankası'nın kararları ile ABD'de haftalık işsizlik başvuruları verilerinin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 5,20'nin destek konumunda bulunduğunu ifade eden analistler, bu seviyenin altında kapanışlar olması durumunda düşüşün ivme kazanacağını, 5,25'in direnç olarak izleneceğini dile getirdi.

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Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 09:56
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