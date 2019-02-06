Dolar/TL, 5,2090 seviyesinde işlem görüyor Güne yükselişle başlayan dolar/TL, saat 09.30 itibarıyla 5,2090 seviyesinde dengelendi

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.30 itibarıyla 5,2090 seviyesinden alıcı buluyor. Dün 5,1814'e kadar gerileyen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,39 azalışla 5,1973'ten tamamladı. Bugüne yükselişle başlayan dolar/TL, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,23 değer kazancıyla 5,2090'dan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 5,9350'den, sterlin/TL yüzde 0,10 yükselişle 6,7410'dan işlem görüyor. Avro/dolar paritesi yüzde 0,2 azalışla 1,1390, dolar endeksi yüzde 0,1 değer kazanarak 96,13 seviyesinde bulunuyor. Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da fabrika siparişleri ve ABD'de dış ticaret dengesi verilerinin takip edileceğini bildirdi. Tayland ve Brezilya merkez bankalarının faiz kararları ile ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının da yatırımcı kararları üzerinde etkili olacağını vurgulayan analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,20'nin destek konumunda bulunduğunu, bu seviyenin altında kapanışlar olması durumunda düşüşün ivme kazanacağını kaydetti.

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