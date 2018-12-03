Dolar/TL, 5,1660 seviyesinde işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, haftaya düşüşle başlamasının ardından 5,1660 seviyesinde işlem görüyor.

Geçen hafta ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının ardından aşağı yönlü hareketini sürdüren ve 5,1334 ile yaklaşık son 4 ayın en düşük seviyesini gören dolar/TL, haftayı 5,2126'dan tamamladı.

Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,89 azalışla 5,1660 seviyesinden alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,15 düşüşle 5,8775 ve sterlin/TL de yüzde 0,05 kayıpla 6,6110'dan işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde kasım ayı TÜFE ve imalat sanayi PMI, yurt dışında Almanya'da, Avro Bölgesi'nde ve ABD'de imalat sanayi PMI verilerinin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan dolar/TL'nin 5,20'nin altında kalıcı olması durumunda sırasıyla 5,10 ve 5,00 seviyelerinin gündeme gelebileceğini bildiren analistler, olası yükselişlerde ise 5,40'ın direnç konumunda bulunduğunu dile getirdi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği beklenti anketine katılan ekonomistler, kasım ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 0,64 azalmasını bekliyor. Ankete katılan ekonomistlerin kasım ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde eksi 1,10, en yüksek yüzde 0,25 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde -0,64) göre, bir önceki ay yüzde 25,24 olan yıllık enflasyonun yüzde 22,61'e gerileyeceği hesaplanıyor. Enflasyon, ekimde bir önceki aya göre yüzde 2,67 artış göstermişti.

