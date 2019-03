Doların yükselişinde önemli detay! Bu söylentiye dikkat!

Doların 5,40'lardan bir anda 5,80'e fırlaması, bu yükselişin özellikle piyasanın kapanış saatinde gerçekleşmesi Türkiye'ye yönelik yeni bir finansal saldırı girişiminde bulunulduğu gerçeğini açıkça gözler önüne serdi.

SETA Ekonomi Araştırmacısı ve İktisatçı Yrd. Doç. Dr. Mevlüt Tatlıyer, Türkiye ekonomisinin kısa ve orta vadede ekonomik göstergeler bakımından pozitif bir görünüm sergilediğini ve bu ani yükselişe sebep olacak ekonomik herhangi bir etkenin bulunmadığını söyledi.

Tatlıyer, doların bugün gelişmekte olan ülkelerin para birimlerine ve Euro'ya karşı yüzde 1 ila yüzde 3 arasında değer kazandığına işaret etti. Tatlıyer, TL'nin ise diğer para birimlerinden ayrışarak dolar karşısında yüzde 6 değer kaybettiğini, bunun da, TL'nin açıkça bir finansal saldırıya maruz kaldığının göstergesi olduğunu vurguladı.

Mevlüt Tatlıyer, dolardaki yükseliş konusunda şöyle konuştu:

Piyasalar kapandıktan sonra saldırı netlik kazandı

Aslında saat 16’ya kadar Türkiye’ye karşı bir finansal operasyon var mı yok mu çok net değildi. Ama özellikle piyasaların kapanmasının ardından artık bunun gerçek anlamda bir finansal operasyon olduğunu rahatlıkla söyleyebileceğimiz bir noktaya geldik.

Türkiye ekonomisinde doların ani yükselmesine sebep olacak negatif bir durum yok

Bunun sebebi şu, Türk Lirası diğer gelişmekte olan ülke para birimlerinden ciddi şekilde ayrıştı. Ve Türkiye ekonomisine baktığımızda ise böyle bir ayrışmaya sebep olacak bir durum da göremiyoruz. Daha orta vadeli Türkiye ekonomisine baktığımızda, burada da Türk ekonomisine dair negatif bir durum görmüyoruz, hatta pozitif bir durum görüyoruz.

Kamu borcunun milli gelire oranı zaten Türkiye’de çok düşük, yüzde 28 civarında. Dış borcun milli gelire oranı yüzde 57’yle orta düzeylerde. Ki bu 2 yıldır böyle. Türkiye’de bankacı kesim güçlü, finansal kesim güçlü, orada da bir kırılganlık görmüyoruz.

Yaşananlar, ekonomik gerekçelerle açıklanamıyor! Finansal saldırı var!

Bütün bunları birleştirdiğimizde yaşananları ekonomik gerekçelerle açıklayamıyoruz. Aynen geçen sene yaşananları açıklayamadığımız gibi. Bu yüzden çok rahat bir şekilde, seçim öncesinde bunun Türkiye’ye karşı bir finansal operasyon olduğunu ifade edebiliriz.

Bir süredir "seçimden sonra dolar 8 lira olacak" söylentisini pompalıyorlar

Geçen sene kurda yaşanan çok ciddi çıkışın benzeri yaşanır mı diye insanlar konuşuyor bugün. Hatta şöyle bir şey var son bir iki aydır onu söylemek gerekiyor; tabana kadar yayılmış bir söylenti dolaşıyor. “Dolar seçimden sonra 8 lira olacak, 10 lira olacak” şeklinde. Ben bu söylentinin de bir şekilde pompalandığını düşünüyorum.

Dünkü saldırı bu söylentiyi beslemeye dönük

Bu finansal operasyonun da, hem bu söylentileri ve beklentileri beslemeye dönük seçim öncesi bir finansal operasyon olduğu şeklinde bir sonuca ulaşabiliriz.

Aslında düne kadar dolar/tl normal düzeyine gelmişti

Fakat şunu da belirtmek lazım, geçen sene TL finansal operasyon öncesinde aslında dolar karşısında fazla değerliydi. Bugünkü fiyatlarla baktığımızda, evet ironik bir biçimde o finansal operasyonlarla TL çok hızlı bir şekilde değer kaybetti ama uzun vadede normal düzeylerine gelmiş oldu. Yani çok yavaş bir şekilde gerçekleşmesi gereken bir şey çok hızlı bir şekilde gerçekleşti. Ve bu tabi ki ekonomimize zarar verdi.

Bugün dolar/TL'nin normal değeri 5,10 - 5,20 düzeyidir

Bugün “dolar karşısında TL’nin değeri nedir” diyecek olursanız, benim hesaplamalarıma göre 5.10 – 5.20 düzeyleridir. Şimdi, TL artık dolar karşısında fazla değerli değilken, hatta bir nebze de olsa daha değersiz iken, finansal operasyonlarla doları daha da yukarılar taşımak çok da kolay bir iş değil. Yani ekonominin realitesine aykırı.

Doların 8 TL'ye çıkması çok çok düşük bir ihtimal

Bu çerçevede, doların 7 – 8 liralara çıkması çok çok düşük bir ihtimal. Ki geçen sene zaten ABD ile Türkiye arasında çok çok gerilimli bir ilişki vardı. Bu sene hem bu yok, hem de dediğim gibi TL zaten dolar karşısında normal düzeylerinde ve hatta biraz daha değersiz durumda. Bu noktada doları daha da yukarılara taşımak hiç de kolay değil.

Piyasalar açılınca hatırı sayılır ölçüde geri dönüş gelebilir

Zaten özellikle piyasalar kapandıktan sonra Cuma günü değer yitirişleri gördük. Bu noktada, piyasalar açıldıktan sonra TL’nin dolar karşısında değer kazanmaması için, Cuma günkü kaybını hatırı sayılır ölçüde geriye almaması için hiçbir neden göremiyoruz.

Bir amaç da Türkiye'yi IMF'ye zorlamak olabilir, ama Türkiye IMF ile anlaşmayacak

Tabi şöyle de bir durum var, finansal operasyonların başka bir amacı da, Türkiye’yi IMF ile anlaşma yapacağı bir zemine doğru çekmeye çalışmak şeklinde olabilir. Fakat dediğim gibi bunların da yine etkisi sınırlı kalmak durumunda TL/Dolar paritesinin mevcut konumu itibariyle.

Fakat tabi ki Türkiye’yle IMF ile bir anlaşma yapmayacak.

Geçen seneki gibi olacağını düşünmüyorum

Geçen seneki kadar bir volatilite kesinlikle beklemiyorum. Geçen seneki kadar can yakacak bir seviyeye ulaşmasını beklemiyorum. Doların yüzde 6 yükselmesi tabi ki ciddi bir çıkış günlük bazda ama, genel olarak baktığımızda çok da öyle can yakacak bir çıkış değil. Hatta hatırı sayılır ölçüde geri alınacaktır. Kurda “artık yukarı çıkıyor, gidiyor” şeklinde bir durum kesinlikle söz konusu değil. Şu an itibariyle bunu kesinlikle söyleyemeyiz.

Bu ülkenin insanları, bu ülkenin parasına sahip çıkmalı

Benim tavsiyem, bu ülkede yaşayan insanların, bu ülkenin para birimine sahip çıkmaları yönünde. Bunu çok net bir şekilde söylemeliyim. Çünkü Türkiye’de de şu anda zaten dolar mevduatlarında da belli bir oranda artış oldu. Bu olaydan sonra, belki bir nebze de olsa dolar talebine dönük bir artış yaşanabilir. Fakat bu Türkiye’ye fayda değil zarar sağlar. Bu da döner dolaşır herkesi etkiler.

Türkiye ekonomisine güvenmemiz gerekiyor

Öncelikli olarak, insanların psikolojilerini kesinlikle bozmamak gerekiyor. Ekonomi beklenti üzerine kuruludur. Türkiye ekonomisine güvenmemiz gerekiyor. Türkiye ekonomisi kesinlikle bunu hak ediyor. Türk Lirası’na güvenmek ve ona destek olmak gerekiyor.

Avrupa ve ABD ekonomisinde yavaşlama bekleniyor

Avrupa Birliği’nde ekonomik büyüme beklentilerinin aşağı doğru revize edilmesinin düşünüldüğü bir atmosferdeyiz. ABD’de de aslında FED’in son zamanlardaki yaklaşımı göz önünde bulundurulduğunda şunu görüyoruz; Amerikan ekonomisinde bir yavaşlama bekleniyor.

Çin ve Hindistan'ın büyüme beklentilerinde bile aşağı yönlü hareket var

Yani genel olarak gelişmiş ülkelerde bir yavaşlama beklentisi söz konusu. Ve hatta başta Çin ve Hindistan olmak üzere evet ciddi oranlarda ekonomik büyüme sağlıyorlar ama onların ekonomik büyümesinde de aşağı doğru bir hareket görüyoruz.

Bu çerçevede değerlendirildiğinde dünya ekonomisi yavaşlıyor. Bu, ABD borsasında da etkisini gösterecektir ve diğer borsalarda da, tahvil piyasasında da etkisini gösterecektir.

AB ve ABD ekonomileri yavaşlarken Türkiye yatırım için cazibesini artırabilir

Bu noktada, ilginç bir şekilde bir bağlantı kurarak şunu söylemem lazım: Türkiye ekonomisi hasbelkader canlı, dinamik bir ekonomi, ve ekonomik büyüme sağlayan bir ekonomi. Dünyadaki finansal sermaye bir şekilde parasını bir yere park ederek, yatırım yaparak para kazanmak durumunda. Ve gelişmiş ülkelerin özellikle ekonomik büyüme beklentilerinin gerilediği bir atmosferde, Türkiye finansal piyasalar için, TL’nin de mevcut durumu hatta 5.40’taki durumlar da göz önünde bulundurulduğunda cazip bir ekonomi, cazip bir ülke. Ekonomimize güvenmemizi gerektiren noktalardan birini de bu oluşturuyor.

Finansal yatırımcılar ekonomik saiklerle hareket eder. Ekonomik saiklerle hareket eden yatırımcıların kaçırmaması gereken bir ekonomi Türkiye ekonomisi. Hatta şu anda Türkiye’de tahvil faizleri şu anda Türkiye’de yüzde 18 civarında. Türkiye’de enflasyonun uzun dönemde, son yılda artsa da, yüzde 8 – 10 olduğu düşünüldüğünde ve hatta bu yıl içerisinde enflasyonun yüzde 10’un altına düşeceğini ve yıl sonunda da yüzde 10 – 12 civarında bitirebileceğini söyleyebiliriz.

İşler Türkiye'nin lehine dönebilir

Bu çerçeveden değerlendirildiğinde, Türkiye ekonomisi yatırım için oldukça cazip bir ekonomi. Ekonomik saiklerle hareket eden yatırımcılar da bunu dikkate alacaklardır. Ve siyasi saiklerle hareket eden, operasyon çeken finansal aktörlerinde hareketlerini hatırı sayılır şekilde geriye alacak şekilde Türkiye ekonomisine yatırım yapacaklarını söyleyebiliriz."

