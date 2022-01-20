Doların paraşütsüz düşeceğini bilen Necmettin Batırel'den bomba altın tahmini! Öyle bir rakam verdi ki...

Normalde dolar tahminleri ile gündem olan ekonomist Necmettin Batırel'den yeni açıklamalar geldi.

BBN Türk kanalına konuk olan Necmettin Batırel, altının 1050 lirayı aşabileceğini söyledi.

Necmettin Batırel, FED'in faizleri artıracağını belirterek, "ABD Merkez Bankası Başkanı Powell güven vermiyor. 26 Ocak’ta faizleri artıracak. Faizi artırmak en son çare olacak bir yoldur. Faiz yüksek olursa maliyetler artar. Çin Merkez Bankası faizleri düşürdü. Bizle alay ediyorlardı ne oldu? Hadi onlarla dalga geçin" dedi.

Altına yatırım yapanların beklemede kalması gerekitğini ifade eden Batırel, "Amerika Tahvilleri elden çıkarılıyor. Elden çıkarıldığı için altın bundan olumsuz etkileniyor. Altının enflasyona karşı koruma özelliği var. Böyle bir savaş ortaya çıkarsa ons altın 2200-2400 dolara yükselebilir. Bunu unutmayalım. Altıncıların şu an beklemeleri lazım. Düşük fiyattan alım yapılabilir. İleriki süreçte altının gramı 1050 lirayı görüp aşabilir. O yüzden beklemelerini tavsiye ediyorum. Sabretsinler" dedi.