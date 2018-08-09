Doların ateşi yeniden yükseldi

Türk heyetinin ABD'ye gitmesiyle birlikte düşüşe geçerek 5,26 seviyelerine kadar geri çekilen dolar bu sabah yeniden yükselişe geçere 5.42 seviyesine yaklaştı.

ABD ile yaşanan 'Brunson' krizi sonrası hafta başı 5.42 seviyesine kadar yükselen dolar/TL, iki ülke arasında ön mutabakat sağlandığı haberleri ve Türk heyetinin ABD'ye gitmesi ile sakinleşmişti.

Dün Türk heyeti ile ABD heyetinin görüşmesi sonrası ABD Dışişleri Sözcüsünden gelen açıklamada, görüşmelerin devam ettiği ve Brunson da dahil ikili ilişkileri ilgilendiren birçok konunun ele alındığı ifade edildi.

Türkiye tarafından gelen açıklamada ise Brunson'ın serbest bırakılmasının ABD’ye taahhüt edilmediği söylendi. Bu açıklamanın ardından dün akşam piyasaların kapanış saatlerinde 5.30 civarında olan dolar/TL, bu sabah 5.42 seviyesine geldi. Euro ise 6.28'in üzerine çıktı.