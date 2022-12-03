Doları resmen bıraktılar! Bir ülkeden sürpriz adım

Rusya Merkez Bankası'nın açıkladığı veriler, ülkenin ihracatında kullanılan para birimlerinde rublenin payının neredeyse dolarla eşit hale geldiğine işaret ediyor. Yılın ilk ayında dolar üzerinden gerçekleşen ihracatın payı yüzde 52'den 34'e geriledi.



Buna karşın rublenin payı yüzde 12,3'ten 32,4'e yükseldi. Konuyu haberleştiren RBC gazetesi euro ve yuanın paylarının da birbirine yaklaştığını yazıyor.



Eylül sonu itibarıyla Rusya'nın ihracatında euronun payı yüzde 19, yuanın payı da yüzde 14 olarak gerçekleşti. İki para biriminin payları yıl başında sırasıyla yüzde 35 ve yüzde 0,4 seviyesindeydi.



Haberde rublenin ihracattaki payının mayıs ayından itibaren artışa geçtiğine dikkat çekiliyor. Yuanın payı ise marttan bu yana yükselişte.