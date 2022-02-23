Doları olanlar ve bozdurmayanlar dikkat! İslam Memiş dolar konusunda uyardı

Dolar kuru küresel piyasalarda işlem sürdürüyor. Piyasalar Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş gerilimi ile neler olacağını merak ediyor. İç ve dış piyasadaki veri ve gelişmelerle dolar kuru şu dakikalarda 13,81 TL’de işlem görüyor. Gün için en yüksek 13,83 lirayı gördü. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş dolar kuru yorumu ile endişeli bekleyiş ve sonrasına dair öngörüleri paylaştı.

Dolar kurunda 13,80 lira üzeri görüldü. Dolar kurunda yaşanan bu değişimler Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmaya yönelik korkularla da oluştu. Dolar kuru için yatırımcısını uyaran İslam Memiş bugünkü TGRT Haber yayınında gelişmeleri ve dolar kuru öngörüsü paylaştı. Dolar kuru için alım fırsatına yönelik de rakam veren İslam Memiş, geri çekilmelerin yüksek ihtimal olduğunu vurguladı.

Biraz daha soğukkanlı bir şekilde beklemesi gerekiyor

İslam Memiş’in dolar kuru uyarıları ve değerlendirmesi şöyle oldu:

Dolarda 13,80 lira seviyesini haftalık kapanış olarak yakından takip etmeye devam ediyoruz. Dün euro dolar paritesinde gerileme gördük. Dolar endeksinde toparlanma gördük ve jeopolitik riskler de var. Haliyle dolarda 13 80 lira seviyesinin üzerinde tutunma çabasını sürdürüyor. 13,90 lira seviyesinde test ediliyor ancak yatay bir seyir var. Şu anda yine dolar endeksini dışarıda takip etmeye devam ediyoruz ve dışarıdan gelen haber akışlarında odaklanmaya devam ediyoruz.

Ben 13,80 lira seviyesinin üzerinde alımları çok da tavsiye eden birisi değilim tekrar geri çekilme ihtimali çok yüksek. O yüzden yatırımcılar şu puslu havanın dağılmasını biraz daha beklemesi gerekiyor. Biraz daha soğukkanlı bir şekilde beklemesi gerekiyor.

Eğer 13,80 lira seviyesinin üzerinde bir haftalık kapanış görürsek tekrar 14,00-14,10 lira seviyesini görebiliriz. Ama ben haftalık kapanışlar da yine yüksek bir seviye olduğu için geri çekilmelerin biraz daha muhtemel bir sonuç olacağını düşünüyorum.

Haliyle euro dolar paritesi ndeki sabit durum ve dolar kurundaki toparlanma diğer yabancı para birimlerinde de yükselişe neden oldu. Burada da tekrar dolar kurunu takip eden diğer yabancı para birimlerinde döviz kurlarında takip etmeye devam ediyoruz ve haliyle Rusya gerginliğinden dolayı gelen haber akışları da bu haftanın gündeminde olmaya devam ediyor.

Piyasalarda manipüle edilen bir durum vardı

Dün akşam ABD Başkanı Biden'ın açıklamalarını takip ettik. Piyasaların aman aman korku ve panikte fiyatlandığını bir durum yok. Bunu emtia fiyatlarında görüyoruz özellikle. Yatay bir seyir şu anda korunmaya devam ediyor. Hem gram altında hem ons altında.

Muhtemelen dış diploması de diyalog çağrılarının biraz daha yoğun olacağı bir hafta sonu kapanışı da bizi bekliyor olabilir diye tahmin ediyorum.

Geçen haftadan itibaren biliyorsunuz bizim enflasyon piyasası vardı. Salı günü vuracaklar, çarşamba günü vuracaklar. Vurmaları her an meselesi diye böyle bir piyasalarda manipüle edilen bir durum vardı.

Biz bir haftadır özellikle bunun bir manipülasyon piyasası oluştuğuna dair yatırımcılara bu şekilde bilgiler vermiştik ve sıcak savaşın çıkmaması da yapılanın düpedüz bir manipülasyon olduğunu da bize göstermiş oldu.