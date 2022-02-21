Doları olanlar için ekonomist Hatice Kolçak açık açık tarih verdi

Dolar kurundaki yatay seyir devam ediyor. Kurdaki gidişatın ne yönde olacağı merakla takip ediliyor.

Konuyla ilgili Yeni Çağ Youtube kanalına konuşan ekonomist Hatice Kolçak'tan çarpıcı tahminler geldi.

Hatice Kolçak yaptığı açıklamada, "Biz doları artık bu bantta tutmak istiyoruz. Olağanüstü bir durum gerçekleşmedikçe artık 13’ün altı zor gibi gözüküyor. Önemli bir para girişi vs olmazsa bir sürede daha, 16 Mart’a kadar bu bantta seyretmesini bekleyebiliriz. Ama hafif hafif yukarı doğru gidiyor gibi. 14’ü kırması Şubat sonuna kadar mevcut şartlarda şimdilik zor gözüküyor. Kısa vadede destek programlarıyla doları burada tutuyoruz. Kısa vadede başarılı bir çalışma gibi duruyor. Ama uzun vadede biraz riskli duruyor" dedi.

Altın savaşı tam olarak fiyatlamıyor

Altın rakamlarına dair de konuşan Kolçak, "Rusya-Ukrayna gerilimi ABD ve İngiltere basınında gündemden düşmüyor. Sürekli haberler yapıyor. Son bir haftadır piyasalar diken üstünde duruyor. ABD’de borsalar iyi gitmiyor. Hızlıca faiz artırımına doğru giderken bir bahane de arıyor olabilirler. Ben savaş beklemiyorum. ABD kaşıyor ama Rusya sakin davranıyor. Bir ileri, bir geri gidiyor. Ons altın savaş durumunu tam olarak fiyatlamıyor. Eğer gerilim tamamen ortadan kalkarsa ons altında 30-40 dolar düşüş bekliyorum" ifadelerini kullandı.