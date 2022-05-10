Doları olanlar dikkat! Hatice Kolçak, 'Her şey değişebilir' diyerek uyardı: 11 Mayıs'ta...

Para Piyasaları Uzmanı Hatice Kolçak, dolar ve altın fiyatlarına ilişkin önemli tahminlerde bulundu.

Hatice Kolçak, 11 Mayıs'ta açıklanacak olan ABD enflasyon verilerinin piyasaları etkileyeceğini söyledi.

Kolçak yaptığı açıklamada, "ABD enflasyonu yarın geliyor. Çok önemli çünkü. İki aydır faiz artırıyorlar. Bir miktar düşüş bekliyorlar. Çünkü düşüş faiz artırımının işe yaradığının göstergesi olacak. Doların kademeli yükselişine izin verildi. 15,50’ye kadar yükseliş bekliyorum. Mayıs ayı sonuna kadar gidişat bu olabilir. Altın 900 lira sınırında gidip geliyor. Dolar yukarı çıktığında yükselişe geçti. Ons altında yarından itibaren piyasalar düzelirse, enflasyon beklendiği gibi gelirse ons altının da toparlanacağını düşünüyorum. Gram altın önü böylelikle açılacak. Mayıs ayı karışık. Çok fazla detaya da girmeye gerek yok. 11 Mayısa dikkat!! Yarın her şey değişebilir!!" dedi.