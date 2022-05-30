Doları olanlar dikkat! Doların yukarı yönlü hareketini kesecek adım geldi

BDDK'dan bankalara döviz teşviki konusunda yazı gönderildiği ortaya çıktı. BDDK'nın hamlesi sektör kaynaklarında dövizi sakinleştirecek hamle olarak değerlendirildi.

Aralık ayında getirilen Kur Korumalı Mevduat sisteminin ardından dolar kuru Mayıs ayında yeniden yükselişe geçti. Bir ayda 15 TL'den 16 TL'yi aşan dolar kuru Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) mayıs ayında da politika faizini sabit tutmasının ardından yeni haftaya 16,30 seviyesinden başladı. Dolar kurundaki yükseliş devam ederken Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan (BDDK) döviz teşviki hamlesi geldi.

Geçen cuma günü risk ağırlığı düzenlemesinde değişikliğe giderek, bankalara yazı gönderen BDDK, döviz cinsi ticari kredilerin risk ağırlığının yeniden yüzde 100 olarak uygulanacağını duyurdu.

BDDK'nın hamlesini değerlendiren bankacılık sektörü kaynakları, atılan bu adımın liralaşma stratejisi kapsamında değerlendirebileceğini ve bu hamle ile kurumsal firmaların döviz talebinin azaltılacağını belirtti.

Dünya gazetesinden Şebnem Turhan'ın haberine göre bankacılık kaynakları döviz kredisi ile ticari müşterilerin TL kredi çekerek veya kendi kaynaklarını kullanarak piyasadan döviz talebi oluşturmasının da önüne geçebileceğini, böylece son günlerde ticari talebin büyük etkisiyle yükselen döviz kurlarına da bir sakinlik getirebileceğini dile getirdi.