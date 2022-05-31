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Ekonomi Doları olanlar bu habere kulak versin! İslam Memiş tarih verdi: Erdoğan duyuracak, dolar düşecek
Ekonomi

Doları olanlar bu habere kulak versin! İslam Memiş tarih verdi: Erdoğan duyuracak, dolar düşecek

Dolar kurundaki yukarı yönlü hareket devam ederken Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten çarpıcı bir tahmin geldi. Memiş, Haziran ayının ilk haftasında yeni bir ekonomi paketi açıklanacağını ve dolar kurunun gerileyeceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-05-31 18:08:00 -
Doları olanlar bu habere kulak versin! İslam Memiş tarih verdi: Erdoğan duyuracak, dolar düşecek

TGRT Haber canlı yayınına katılan İslam Memiş, dolar kurunun 10-15 gün 16.40 seviyesinde baskı altında kalacağını söyledi. Memiş "Bu süre içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir ekonomi paketi açıklaması gelecek. Tabii ki TL varlıkları ve döviz varlıkları üzerinde önemli bir etkiye neden olacak." ifadelerini kullandı.

Erdoğan tarafından açıklanacak pakete ilişkin tahminlerini paylaşan İslam Memiş, söz konusu paketin haziran ayının ilk haftasında beklendiğini belirtti.

Memiş, "Haziran ayının ilk haftasında da bu gelişmeyi takip edeceğiz. Zaten haziran ayı hikayemiz daha çok iç siyaset ve iç ekonomi odaklı olacak. Haziran ayının ilk haftasında Erdoğan'ın açıklayacağı ürün her neyse olacaksa TL'yi destekleyecek, enflasyonla mücadeleyi desteleyecek bir açıklama beklenecek piyasalarda." dedi.

Dolar düşer mi?

Sunucunun sorduğu 'Erdoğan'ın açıklaması dolar kurunda hızlı düşüşlere neden olur mu?' sorusuna yanıt veren İslam Memiş, Aralık ayında açıklanan Kur Korumalı Mevduat sistemi sonrasında dolar kurunda yaşanan gelişmeleri hatırlattı. O zaman dolar kurunda sert düşüş beklemediğini belirten Memiş, "Yapılacak açıklama sonrası aşağı yönlü bir hareket olacaktır. Ben aman aman bir düşüş değil ancak belli bir seviyede oturmasını bekliyorum. Teknik olarak 16.05 ve ardından 15.80 seviyelerini takip etmekte fayda var" dedi.

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