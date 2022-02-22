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Ekonomi Doları olanlar apar topar paralarını bozdurup oraya yatırmaya başladı! Piyasalar şokta
Ekonomi

Doları olanlar apar topar paralarını bozdurup oraya yatırmaya başladı! Piyasalar şokta

Altın fiyatlarında dalgalanmalar sürüyor. Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim tırmanırken küçük yatırımcı dolarlarını bozdurup altına yatırmaya başladı.

Yeniakit Publisher
2022-02-22 11:32:00 -
Doları olanlar apar topar paralarını bozdurup oraya yatırmaya başladı! Piyasalar şokta

Altın fiyatları Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş ortamı ile fırladı. Güvenli liman olarak bilinen altın fiyatı gelişmeleri yakından takip ediyor.

Altın fiyatları Rusya'nın Ukrayna'ya girmesinden sonra ciddi miktarda yükseldi. Gram altın fiyatı rekor seviyelere ulaştı. Altın alımına talep olduğunu söyleyen Kırşehir'de kuyumculuk yapan Ahmet Durukan, "Dünya genelinde şu anda altına talep var. Rusya ve Ukrayna arasındaki kriz nedeniyle Rusya'ya tepki göstermek için altına olan talep arttı." dedi.

Doları olan altına geçiyor

Geçtiğimiz hafta ile bu hafta arasında ons miktarlarında ciddi değişimler olduğunu aktaran Durukan, "Dünya genelinde altının şu anda ciddi para ettiğini görmekteyiz. Doları olan yatırımcılar şu anda paraları altına yatırıyorlar. İnsanlara anlatmaktayız. Madenlerde olan altınların yüzde 80'lik kısmı çıktı. Dünya genelinde yüzde 20'lik bir altın rezervi var. Bu durum ise önümüzdeki yıllarda dünya genelinde altının olmayacağı sinyallerini veriyor. Altına para yatırırsan kazanırsın, zarar etmezsin. Altın ve toprağa yatırım yapan insanlar zarar etmemişlerdir." diye konuştu.

 

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