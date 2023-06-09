'Doları olan kaybeder' diyen Necmettin Batırel son tahminini duyurdu: Dolar kuru o rakamı görecek

Uzun süre 19 lira seviyelerinde işlem gören doların seçim sonrasında 23 lira üzerine çıkması üzerine ekonomistler tek tek görüşlerini paylaşmaya başladı.

Dolar çıkışlarıyla sürekli gündemde olan Necmettin Batırel, dolarınla ilgili yeni bir tahminde bulundu

Sosyal medya hesabından yeni bir öngörüsünü açıklayan Batırel, dolar için "Bundan sonra yön aşağı.." paylaşımı yaptı.

Batırel, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Kurlar tepe noktasına ulaştı. Dolar 23.37 ile zirve yaptı. Bundan sonra yön aşağı.. önce 23 ardından 21.50'ye kadar geri çekilme başlar"

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