Doları olan herkese büyük uyarı! Bir gece ansızın bu rakama çıkabilir, sırada bu rakam var! Dolar ne kadar, kaç TL?

Türkiye'de dolar-TL swap işlemlerinin açılması durumunda dolar kurunda beklenmedik bir artış olabileceğini söyleyen uzman Murat Muratoğlu, ekonomik risklere dikkat çekiyor.

Türkiye'de swap işlemlerinin tekrar açılmasının dolar kuru üzerindeki etkisine dair uyarıda bulunan ekonomist Murat Muratoğlu, doların bir gecede 35 lira olabileceği senaryosuna dikkat çekti.

Uzman isim Türkiye'de dolar-TL para takası işlerimlerinin (swap) yeniden açılmasına sonuçlarına ilişkin kritik bir uyarıda bulunarak doların bir gecede 35 lira olabileceğini söyledi. İşte ayrıntılar...

Ekonomist Murat Muratoğlu, Türkiye'de swap işlemlerinin tekrar açılması durumunda dolar kurunda önemli bir artış olabileceği uyarısında bulundu.

Muratoğlu, Türkiye'de swap işlemlerinin açılmasının ardından dolar kurunun 35 TL'ye kadar çıkabileceğini ifade etti.

'DOLAR BİR GECEDE 35 LİRA OLABİLİR'

Swap işlemleri uzun bir süre kapalı kaldıktan sonra tekrar açılmasıyla ilgili konuşan Muratoğlu, Türkiye'de yatırımcıyı kaçırabilecek kritik söylemler ve eylemler olması durumunda dolar kurunun ani bir yükseliş gösterebileceğini belirtti.

2020 yılında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) Türk bankalarının yabancı bankalar ile yaptıkları dolar-TL para takası işlemlerini kısıtlama kararı almasının ardından swap işlemleri uzun bir süre sınırlı kalmıştı.