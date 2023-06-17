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Aktüel Doları olan dikkat! Film gibi olay: dolandırıcılık yapmak için sahte dolarla teşvik edici plan, haber geldi
Aktüel

Doları olan dikkat! Film gibi olay: dolandırıcılık yapmak için sahte dolarla teşvik edici plan, haber geldi

Yeniakit Publisher
2023-06-17 20:40:00 - 2023-06-17 21:23:57
Doları olan dikkat! Film gibi olay: dolandırıcılık yapmak için sahte dolarla teşvik edici plan, haber geldi

Samsun'da sahte dolarla telefon satın alan Iraklı şahıs ve Türk sevgilisi ile Iraklı 1 kişi mahkemece tutuklandı, Yakayı ele verdiler... Yurtdışından telefon getirenlerin mutlaka bilmesi gereken ilgili şok bilgi: Sahte dolarla telefon satın alan sevgililer yakayı ele verdi.. Dolar kuru 24 TL dayanmışken aman dikkat dolarlar elinizden uçabilir sonra üzülmeyin...

Sahte dolarla telefon alırken yakayı ele verdiler!

Samsun'da sahte dolarla telefon satın alan Iraklı şahıs ve Türk sevgilisi ile Iraklı 1 kişi mahkemece tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un İlkadım ilçesinde 1'i kadın 2 kişi cep telefoncu dükkanında 10 adet 100 ABD doları sahte banknot vererek telefon satın aldı. Paranın sahte olduğunu fark eden iş yeri sahibi polise şikayette bulundu. Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili yaptıkları takip ve çalışmalar doğrultusunda Irak uyruklu A.A.A.M.İ.A.H ve sevgilisi Türk vatandaşı Ç.Ö. adlı kadının sahte dolarla alışveriş yaptığını tespit etti. KOM polisi A.A.A.M.İ.A.H.'nin kaldığı ikamete operasyon düzenledi. Söz konusu evde yapılan aramada 5 adet daha sahte 100'lük dolar ele geçirdi. Polis, olayla ilgili A.A.A.M.İ.A.H. ve sevgilisi Ç.Ö. adlı kadın ile ev arkadaşları Irak uyruklu A.R.A.A.J. ve M.D.K.K.'yi gözaltına aldı.

Polisteki sorguları tamamlanan 1'i kadın 4 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren A.A.A.M.İ.A.H ve sevgilisi Ç.Ö. adlı kadının ile A.R.A.A.J. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, M.D.K.K. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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