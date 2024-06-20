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Ekonomi 'Doları olan batar' diyen Necmettin Batırel gram altın tahminini güncelledi: O rakamı aşacak
Ekonomi

'Doları olan batar' diyen Necmettin Batırel gram altın tahminini güncelledi: O rakamı aşacak

Yeniakit Publisher
2024-06-20 16:52:00 -
'Doları olan batar' diyen Necmettin Batırel gram altın tahminini güncelledi: O rakamı aşacak

Dolar kuruyla ilgili yaptığı tahminlerle öne çıkan ekonomist Necmettin Batırel'den gram altın yorumu geldi.

Altın fiyatları bir ileri bir geri dalgalı bir seyirde hareket etmeye devam ediyor. Ons altın fiyatı yurt içinde gram altın fiyatı üzerinde de etkili oluyor.

Son dönemde dolar kuruna ilişkin yaptığı tahminler ile dikkat çeken ekonomist Necmettin Batırel'den çarpıcı bir yorum geldi.

Necmettin Batırel yaptığı açıklamada, "Dünya altın konseyinin merkez bankalarının altın rezervlerini arttırmaya devam ettiği raporu, onsu 2342 dolara yükseltti. Kapalıçarşı'da 2443 – 2464 TL’den işlem gören fiyatın 2500 lirayı aşacağını tahmin ediyorum" dedi.

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