‘Doları apar topar elinizden çıkarın’ diyen Necmettin Batırel duyurdu! Enflasyon dinozor değil kuzu olacak! Olay çıkış

Ekonomist Necmettin Batırel çarpıcı dolar yorumlarında bulundu! Enflasyon dinozor değil kuzu olacak! Batırel’den, TCMB’nin faiz artırımının ardından dolar yorumu geldi! Tutabilene aşk olsun...

Döviz kurları, haftanın ilk işlem gününde yükselişini sürdürüyor. Dolar fiyatları, piyasalar açıkken gördüğü en yüksek seviyeyi 28,91 TL'ye çekerken; Euro fiyatları ise, tarihi zirvesine yakın işlem görüyor.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), faizi 500 baz puan artırarak yüzde 40'a çıkardı, bu karar sonrasında ekonomist Necmettin Batırel dolar kuru ile ilgili dikkat çeken bir iddiada bulundu.

‘ARALIK AYINDA SON NOKTA KONULACAK’

Batırel, Merkez Bankası’nın ters köşe yaptığını söyleyerek "Merkez Bankası yine piyasaları ters köşe yaptı, faizi 500 baz puan arttırarak 10 yılın zirvesi olan yüzde 40'a çıkardı. Para Politikası Kurulu, açıklamasında sıkılık düzeyine önemli ölçüde yaklaşıldı, kısa bir zaman diliminde faiz artışları sonlanacaktır, ifadesi Aralık ayında 250 baz puanlık artışla son noktanın konulacağını gösterdi.” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin 5 yıllık risk priminin faiz kararı sonrasında 337 düzeyine indiğini vurgulayan Batırel, "1 – 3 aylık mevduat faizi F’yı aştı. Kredi kartı azami faiz oranı aylık %3,66, gecikme durumunda %3,96 ile tüketimi baskılayacak seviyede tutularak vatandaşın harcamalarında artışa izin verilmedi." şeklinde konuştu.

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YABANCI YATIRIMCILAR TÜRK VARLIKLARINA YÖNELDİ

JP Morgan'ın Türk lirasının ciddi derecede ucuz olduğunu belirterek yıllık yüzde 20 carry getirisi potansiyeli sağlayabileceği yönündeki açıklamasını da aktaran Batırel, "Özetle dolar borçlan, TL’ye dön, tahvil al, yılda en az kazanırsınız deniyor" ifadesini kullandı.

Düşük faizli bir para birimi ile borçlanıp yüksek faizli bir para birimine yatırım yapmanın carry trade olarak adlandırıldığını hatırlatan Batırel, Alman Deutsche Bank’a göre Türk tahvillerinin 2024’te en iyi performans gösteren gelişmekte olan tahviller arasında yer alacağını belirtti. Bu gelişmelerle birlikte yabancı yatırımcıların menkul kıymet piyasasına giriş yaptığını vurgulayan Batırel, "Son iki haftada 250 milyon dolarlık hisse senedi aldı. Hükümetin uyguladığı ekonomi politikasına uluslararası finans çevreleri tam not verdi.. Merkez Bankasının rezervleri geçen hafta 5 milyar 854 milyon dolar artarak 134.5 milyar dolarla 9 yılın zirvesine çıktı. Net rezervler 25,4 milyar dolardan 29 milyar dolara yükseldi.. Kur korumalı mevduat 71 milyar lira daha azaldı, 2.7 trilyon liraya indi. 13 haftalık gerileme 640 milyar TL (22.1 milyar dolar) oldu." şeklinde bilgi verdi.

Türk lirasına fon akışının başladığını belirten Batırel, ABD'nin batı yakasındaki büyük ölçekli kurumsal yatırımcılar tarafından Türk lirasına fon akışının devam edeceğini ifade etti.

Batırel, "Türkiye’nin 5 yıllık risk primi 120 düzeyine düşecek. Türk tahvilleri ve hisse senetlerinde talep patlaması yaşanacak. karar'ın aktardığı haberde: Borsa İstanbul kısa sürede 13 bin puana ulaşacak. Cari açıktaki daralma karşısında döviz kurlarındaki yükseliş sona erecek, merkez bankasının rezervleri 150 milyar doları aşacak, dolar 27 – 29 TL aralığında kalacak, enflasyon dinozor değil kuzu olacak. Türkiye’m koşuyor, tutabilene aşk olsun" şeklinde konuştu.