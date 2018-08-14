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Dolardan sonra altın da düşüşe geçti

Türkiye-ABD gerginliği sebebiyle yükselen dolar, alınan tedbirlerle düşmeye başladı. Dolardaki bu düşüş altın fiyatlarına da yansıdı.

14 Ağustos 2018 Salı 09:59
Dolardan sonra altın da düşüşe geçti

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 255,4 lira seviyelerinde dengelendi.

Dün dolar kurundan bulduğu destekle tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 280,8 liraya kadar çıkan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 5,6 primle 263,7 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 2,40 değer kaybıyla 255,4 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 418 lira, Cumhuriyet altını da 1.705 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,15 artışla 1.195,32 dolardan alıcı buluyor.

''272 LİRA DİRENÇ KONUMUNDA''

AA Finans Analisti İslam Memiş, dün altının ons fiyatının Mart 2017'den bu yana ilk kez 1.200 dolar seviyesinin altına gerilediğini belirterek, "Ticaret savaşlarının etkisinde kalan altının ons fiyatının dip seviyelerini test ettiğini düşünüyoruz. Altının ons fiyatında 1.197 doların altında kalıcılık sağlanması durumunda 1.187 dolar seviyesi gündeme gelebilir. Toparlanma için ise 1.217 doların yukarı yönlü geçilmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Memiş, altının gram fiyatının dolar kurundan etkilenerek geniş bant aralığında kalmaya devam edeceğini belirterek, teknik açıdan altının gram fiyatında 250 liranın destek, 272 liranın ise direnç konumunda olduğunu söyledi.

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2018 Salı 09:59
  1. Kapalıçarşı
  2. altın fiyatları
  3. İslam Memiş

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