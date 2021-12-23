Dolardaki sert düşüş kimyasını bozdu! SGK'yı batıran Kılıçdaroğlu'ndan 19 yıldır ülkeyi yöneten Erdoğan'a gülünç eleştiri

'Erken seçim' çağrısını yineleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 19 yıldır ülkeyi yöneten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ülkeyi yönetememekle suçladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Koza TV’nin canlı yayınında gündeme ilişkin konularda değerlendirmelerde bulundu.

Erken seçim çağrısını yineledi

Ülkede kaos algısı oluşturmaya çalışarak 'erken seçim' çağrısında bulunan Kemal Kılıçdaroğlu, vatandaşın mağdur olmaması için 'erken seçim' istediklerini iddia etti.

Kılıçdaroğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:

Çünkü, gecikilen her günün topluma maliyeti, insana maliyeti, gençlere, kadınlara, ailelere maliyeti artıyor. Pahalılık var, zam var, zulüm var. İnsanlar perişan vaziyette. Böyle bir durumda ne yapılır? Sağlıklı işleyen bir demokraside halkın hakemliğine başvurursun. Kendisine güveniyorsa -ki o söylediğine göre kendisine güveniyor- o zaman sandığı koyar, oyu alır ve döner bana der ki ‘Bak Bay Kemal, ben sana demedim mi tekrar kazanacağım diye. Sandığı koydum ve kazandım. Sen de sesini kes’. Ben şimdi halkın sesini dillendiriyorum. Halkın sorunlarını dillendiriyorum.

"Erken seçim kararı almazlarsa bu bizim lehimize"

Son 50 yılın yüzde 50 oranıyla en yüksek asgari ücret artışını yapan AK Parti hükümetinin halkı perişan ettiğini ileri süren Kılıçdaroğlu, "Kara kış geldi; elektrik faturasını ödeyemeyen var, doğal gaz faturasını ödeyemeyen var, eğitim masraflarını karşılayamayan var. Dolayısıyla böyle bir tablo var. Biz, kendisine iyilik yapıyoruz aslında. Erken seçim kararı alır veya almazlar. Kendileri bilirler. Almazlarsa bu bizim lehimize. Almazlarsa bu perişanlık devam edecek yani, millet daha fazla görecek perişanlığı." dedi.

Erdoğan'ı ülkeyi yönetememekle suçladı

SGK'yı batıran ve üst üste seçim kaybetmesine rağmen genel başkanlık koltuğunu bırakmayan Kılıçdaroğlu, konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alarak ülkeyi yönetemediğini ileri sürdü.

CHP Lideri şöyle konuştu:

Bunun dışında Erdoğan’ı artık ciddiye almak doğru değil. Erdoğan, ülkeyi yönetemiyor. Yönetme gücü, kapasitesi, bilgisi, birikimi yok. Bizi dinleyen vatandaşlar diyebilirler ki “19 yıl yönetti”. 19 yıl satarak yönetti. Cumhuriyet’in bütün kurumlarını tek tek PETKİM’den tutun, kağıt fabrikalarına kadar, bankalara kadar her şeyi sattı. Satarak memleketi götürdü. Bugünlere getirdi. Şimdi satacak bir şey yok. Şimdi BOTAŞ’ı satıyorlar. Tank Palet’i Katarlılara sattılar. Türkiye Varlık Fonu kurdular. Varlık Fonu içindeki firmaları satmayı planlıyorlar. Satarak yönetiyor. Bu şuna benziyor. Paranız yok, yeteri kadar geliriniz yok. Evde buzdolabını, çamaşır makinasını, televizyonu sattınız bir süre idare ettiniz. E sonra ne olacak? Nereye kadar götürecekler bunu? Götüremiyorlar.



