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Ekonomi Dolarda son durum: 31 Ağustos dolar TL kuru
Ekonomi

Dolarda son durum: 31 Ağustos dolar TL kuru

Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından, dolarda haftanın ilk 2 gününde 18.18-18.19 civarında sakin bir seyir izlenirken bu sabah piyasa açılışı öncesinde sert bir hareket yaşandı.

Yeniakit Publisher
2022-08-31 09:34:00 - 2022-08-31 09:38:38
Dolarda son durum: 31 Ağustos dolar TL kuru

Dolarda haftanın ilk 2 gününde 18.18-18.19 civarında sakin bir seyir izlenirken bu sabah piyasa açılışı öncesinde sert bir hareket yaşandı.
TSİ 7.00 civarında dolar/TL dakikalar içerisinde önce 18.14'e geriledi ardından yeniden 18.18'in üzerine tırmandı.

Dolar güne 18.18, Euro ise 18.26'dan başladı.

Piyasalarda geçen hafta Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları sonrası Fed'den eylülde 75 baz puanlık faiz artırımı gelme olasılığı ağırlık kazandı. Bununla beraber başta Avrupa Merkez Bankası (ECB) olmak üzere küresel olarak merkez bankalarının faiz artırımında Fed'i takip edeceğine dair beklenti de yükseldi.
Bugün yurtiçinde ise TÜİK'in açıklayacağı ikinci çeyrek büyüme verisinde olacak. Beklenti büyümenin yüzde 7.3 açıklanacağı yönünde.

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