Dolarda sert yükseliş!

Dün 5.43 - 5.46 bandında dalgalanan, günü de 5.46'da tamamlayan dolar yeni güne 5.46'da başladı, ardından %4'ün üzerinde yükselerek 5.75'e kadar çıktı.

Euro da yüzde 1'i aşan artışla 6.22'den 6.37'ye çıktı. Borsa İstanbul'da da düşüş yüzde 3'ü aştı. Bankacılık endeksi yüzde 4.1 ile aralıktan beri en büyük düşüşü kaydetti.

Merkez'in hamlesi sonrası kısa süreli düşüş

Merkez Bankası'nın bir hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verileceğini bildirmesinin ardından kur 5.55'e çekildi ancak burada tutunamayarak yeniden yükseldi.

Çoğu gelişen ülke para birimi de dolar karşısında bugün değer kaybetti. Küresel büyüme endişeleri, Brexit belirsizliği gibi riskler Fed sonrası oluşan olumlu havanın dağılmasına neden oluyor.

Euro da dolar karşısında düşüşte

Brezilya reali de bugün yüzde 2'nin üzerinde düştü, ülkedeki siyasi gelişmelerin piyasadaki riskten kaçış algısına katkı yapabileceği belirtiliyor. Euro da kötü gelen PMI verileri sonrası dolar karşısında düşüşte..

Trump'ın açıklaması

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump'ın, Golan Tepeleri'nin hakimiyeti ile ilgili yaptığı "İsrail'in egemenliğini tam olarak tanımanın zamanı geldi." açıklaması da doları etkiledi.