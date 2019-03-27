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Dolarda oyun kuran oyuna geldi

Olmayan TL’leri satıp dolar alan yabancılar, dün swap işlemlerinde açık pozisyonlarını kapatma telaşına düştü. TL’ye yüksek talep Londra’da TL faizini yüzde 230’lara çıkardı. İç piyasada da dolar ve avro geriledi.

27 Mart 2019 Çarşamba 06:39
Dolarda oyun kuran oyuna geldi

Cuma günü dolar karşısında geçen yılın Ağustos ayından bu yana en sert günlük değer kaybını yaşayan TL, TCMB’nin adımları ve iletişimi ardından kayıplarının büyük bir kısmını geri aldı. Cuma günü 5,46’larda güne başlayan ve geç saatlerde 5,8490’a kadar yükselen kur, kademeli olarak önce 5,60’lara dün de 5,50’yi aşıp 5,37’lere kadar geriledi. Euro ise en düşük 6.10’u gördü. Kurdaki hızlı geri çekilme yüksek dolar kuru ve düşük TL üzerinden oyun kuranların da oyununu bozdu. Londra’da karşılıklı para birimlerinin takas edildiği swap işlemlerinde TL’ye talep arttı. Olmayan TL’leri satıp dolar alan yabancılar, dün swap işlemlerinde açık pozisyonlarını kapatmak için yüksek maliyetlerle TL almak durumunda kaldı. Türk Lirası’nın faizi böylece yüzde 22’lerden bir anda yüzde 230’lara ulaştı.

Merkez’in adımları etkili oldu

Dövizdeki hızlı geri çekilmede Merkez Banakası’nın kararları da etkili oldu. Merkez repo ihalesi açmadı ve rezervlerini artırdı. Bankacılar alınan kararlarla TCMB rezervlerine bir haftada en az 2.5 milyar dolar katkı sağlayacağını dile getirdi. TCMB Başkanı Murat Çetinkaya da yaptığı açıklamada para politikası duruşunu enflasyonu en kısa sürede tek haneye düşürmeye odaklı olarak şekillendirdiklerini söyleyerek, temel politikalarının rezervleri güçlü tutmak ve güçlendirmek olduğunu belirtti.

Kaynak: Yeni Şafak

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 07:03
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