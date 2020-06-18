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Ekonomi

Dolarda ikinci dalga endişesi! İşte son rakamlar

Koronavirüs salgınında ikinci dalga endişesi dünyada ve Türkiye’de piyasalarda baskı oluşturmaya devam ediyor. Dolar/TL güne 6,85, Euro/TL 7,71 seviyelerinden başladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-18 09:27:00 -
Dolarda ikinci dalga endişesi! İşte son rakamlar

İstanbul serbest piyasada dolar 6,8520 liradan, avro 7,7120 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 6,8500 liradan alınan dolar, 6,8520 liradan satılıyor. 7,7100 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,7120 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,8500 lira, avronun satış fiyatı ise 7,6880 lira olmuştu.

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