Dolarda hesaplar değişti! Büyük düşüş geliyor mu?

Dolar, euro ve sterlinde son fiyatlar araştırılıyor. Dolar yatırımcısını üzmeye devam ediyor. Dolar yeni haftaya düşüşle başladı. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s (S&P), Türkiye’nin kredi notunu yükseltmesi dolarda hesapları değiştirdi. İşte 6 Mayıs 2024 Pazartesi günü dolar, euro, sterlin ve güncel döviz kurları..

Dolar kuru seçimlerden sonra patlayacak tahminleri boşa çıktı ve dolar kurunda düşüş devam ediyor. Dolar yeni haftaya düşüşle başladı.

İstanbul serbest piyasada dolar 32,3650 liradan, euro 34,8250 liradan haftaya başladı.

Serbest piyasada 32,3630 liradan alınan dolar, 32,3650 liradan satılıyor. 34,8230 liradan alınan euro'nun satış fiyatı ise 34,8250 lira olarak belirlendi. 40,5988 liradan alınan Sterlin ise

40,6424 liradan satılıyor.

Cuma günü doların satış fiyatı 32,3450 lira, avronun satış fiyatı ise 34,8410 lira olmuştu.

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S&P DOLARDA HESAPLARI DEĞİŞTİRDİ

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s (S&P), Türkiye’nin kredi notunu yükseltmesi Türkiye’ye gelecek sıcak paranın önünü açtı. S&P yıl sonu dolar kuru tahminini 31,88 TL olduğunu 2025 yılı için ise 43 TL olacağı beklentisini açıkladı.

Yabancı bankalar yıl sonu dolar kurunun 42-45 TL aralığında olacağı öngörüyordu. Ancak S&P'den gelen son tahmine göre dolarda işler değişti. S&P yıl sonu tahminine göre 1 liralık düşüş ile dolar 31,88 TL olacak, 2025 yıl tahminine göre ise 11 liralık artış ile 43 TL olacağı öngörülüyor.