Dolarda hareketlilik sürüyor! İşte son rakamlar
Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası dolarda yaşanan sert hareketlilik devam ediyor. Dün, 11,30'un üzerine çıkaran dolar/TL, bugün 11,07-11,10 bandında işlem görüyor.
Dün Merkez Bankası'nın 100 baz puanlık faiz indiriminin ardından dolar 10.45 liradan 11.30 liraya kadar yükselerek rekor kırdı.
Piyasaların kapanışına doğru zirvesini 11,30'un üzerine çıkaran dolar/TL, bugün 11,07-11,10 bandında işlem görüyor.
Euro/TL ise 12,58 seviyelerinden el değiştiriyor.
Yurt içinde öne çıkan bir verinin olmadığı yeni günde döviz kurlarındaki hareketler yine piyasaların odağında olacak. Yurt dışında ise Almanya üretici enflasyonu ve İngiltere perakende satışlar takip edilecek.
Sabah erken saatlerinde 15 lira seviyesini aşan İngiliz Sterlini ise 14,928'den işlem görüyor.