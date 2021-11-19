  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Dolarda hareketlilik sürüyor! İşte son rakamlar
Ekonomi

Dolarda hareketlilik sürüyor! İşte son rakamlar

Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası dolarda yaşanan sert hareketlilik devam ediyor. Dün, 11,30'un üzerine çıkaran dolar/TL, bugün 11,07-11,10 bandında işlem görüyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-19 09:29:00 - 2021-11-19 09:41:39
Dolarda hareketlilik sürüyor! İşte son rakamlar

Dün Merkez Bankası'nın 100 baz puanlık faiz indiriminin ardından dolar 10.45 liradan 11.30 liraya kadar yükselerek rekor kırdı.

Piyasaların kapanışına doğru zirvesini 11,30'un üzerine çıkaran dolar/TL, bugün 11,07-11,10 bandında işlem görüyor.

Euro/TL ise 12,58 seviyelerinden el değiştiriyor.

Yurt içinde öne çıkan bir verinin olmadığı yeni günde döviz kurlarındaki hareketler yine piyasaların odağında olacak. Yurt dışında ise Almanya üretici enflasyonu ve İngiltere perakende satışlar takip edilecek.

Sabah erken saatlerinde 15 lira seviyesini aşan İngiliz Sterlini ise 14,928'den işlem görüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
‘Dolar paraşütsüz düşecek’ diyen Necmettin Batırel'den yeni tahmin: Bu olmazsa dolar mutlaka düşecek
Ekonomi

‘Dolar paraşütsüz düşecek’ diyen Necmettin Batırel'den yeni tahmin: Bu olmazsa dolar mutlaka düşecek

Geçtiğimiz günlerde 'dolar paraşütsüz düşecek' diyen Ekonomist Necmettin Batırel, Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası çarpıcı değerlendir..
Ömer Çelik'ten Miçotakis’e tokat üstüne tokat
Gündem

Ömer Çelik'ten Miçotakis’e tokat üstüne tokat

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’i yalanlayarak, “Yunanistan Başbakanı ..
PKK'lı terörist öldürüldü! Emre Uslu ciyakladı
Gündem

PKK'lı terörist öldürüldü! Emre Uslu ciyakladı

FETÖ’cü Emre Uslu "Fuat" kod adlı PKK’lı terörist Ali Haydar Kaytan’ın öldürülmesini kendine yediremedi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay