Dolara tarihinde görülmemiş bir darbe indirilmeye hazırlanılıyor! 5 ülke resmen yeni para birimine geçiyor

BRICS ülkelerinin altına dayalı para birimi oluşturacağına dair gelen sinyaller piyasaların dikkatini çekti. Dünya yeni bir tür altın standardı görebileceğinden altın piyasasında yeni bir yükseliş ivmesi görülebilir. Cuma günü Rus devlet kanalı RT'ye göre Rus hükümeti, BRICS ülkeleri olarak da bilinen Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın altın destekli yeni bir ticaret para birimini uygulamaya koyacağını doğruladı. Resmi duyurunun Ağustos ayında Güney Afrika'da yapılacak BRICS zirvesi sırasında yapılması bekleniyor.

Amaç ABD dolarından uzaklaşmak

Kitco'nun paylaştığı bilgilere göre bu son gelişmeler küresel ekonomide süregelen dolarsızlaşma eğilimine yeni bir ivme kazandırıyor. 2022 yılının ortalarından bu yana dünya çapındaki merkez bankaları, rezervlerini ABD dolarından uzaklaştırmak için altın satın alıyor.

Birçok analist için altın destekli bir para birimi bu süreçteki bir sonraki evrim. Birçok analist Çin'in son altın alımlarını yuana uluslararası güvenilirlik kazandırma çabası olarak görüyor. Aynı zamanda, ABD hükümetinin Ukrayna'yı işgal ettiği için Rusya'ya karşı ABD dolarını silah olarak kullanması, Rusya ile müttefik olan bazı ülkeler arasında jeopolitik belirsizlik yarattı.

Altın fiyatlarına hemen yansımayabilir

Altın destekli bir BRICS para birimi olasılığı altına önemli bir destek sağlayacak olsa da, bazı analistler etkinin piyasada hissedilmesinin zaman alacağını düşünüyor. Degussa'nın baş ekonomisti Thorsten Polleit, duyurunun doğru yönde atılmış bir adım olmakla birlikte, gerçeğe dönüşmesi için daha gidilecek uzun bir yol olduğunu söyledi.

Polleit yaptığı açıklamada "İlk bakışta, altınla desteklenen yeni bir işlem birimi kulağa hoş geliyor ve her şeyden önce ABD dolarının hegemonyasına karşı büyük bir meydan okuma olabilir" dedi.

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Şeytan ayrıntıda gizli

Ancak Polleit, şeytanın ayrıntıda gizli olduğunu da sözlerine ekledi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yeni para biriminin altın kadar iyi, gerçekten sağlam bir para birimi olması için talep üzerine altına dönüştürülebilir olması gerekir. Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın aklındaki şeyin bu olup olmadığından emin değilim"

"Altını para olarak kullanmak, hesap birimi olarak kullanmak gerçek bir oyun değiştirici olacaktır, buna hiç şüphe yok" sözlerini kaydeden Polleit, "Birçok itibari para biriminin sarı metal karşısında keskin bir devalüasyonuna yol açabilir ve mal fiyatlarını itibari para birimleri cinsinden fırlatabilir. Bu küresel itibari para sistemi için bir şok olabilir. BRICS'in başarmak istediği şeyin bu olduğundan emin değilim" şeklinde konuştu.

Sermaye olarak altın bulunduran banka

Polleit, bir başka seçeneğin de BRICS ülkelerinin dış ticaretin finansmanı için sermaye olarak altın bulundurmayı gerektiren yeni bir banka kurması olduğunu sözlerine ekledi.

Polleit, "Bu altın stokuna karşılık, yeni banka ihracatçılara finansman kredisi verebilir ve yeni para birimini çıkarabilir; ya da BRICS ihracatı yeni para birimi ile altın karşılığında yapılacak. Bunun bizi nereye götüreceği konusunda nihai bir sonuca varmak için erken olduğunu söylemek doğru olur - daha fazla ayrıntıya ihtiyacımız var"

Altın fiyatlarına kısa vadede etkisi olmaz,

Zaye Capital Markets baş yatırım yetkilisi Naeem Aslam, bu durumun altın için uzun vadeli destek sağlayabileceğini, ancak değerli metalin kısa vadeli zorluklarla karşılaşmaya devam ettiğini söyledi. Aslam, duyuruya rağmen dünyanın hala altın destekli bir para birimi görmekten uzak olduğunu da sözlerine ekledi.

Aslam, "Ancak bu, elbette bunun hiç başarılamayacağı anlamına gelmiyor. Şimdilik, bu konuda herhangi bir ek olumlu haber kesinlikle altın fiyatına yardımcı olabilir, ancak daha da önemlisi, tüccarlar şimdi önümüzdeki hafta açıklanacak olan ABD TÜFE verilerine odaklanacaklar"

Altın destekli para birimi gerçekçi değil

Diğer analistler ise duyuruya şüpheyle yaklaşmaya devam ediyor. Bannockburn Global Forex Genel Müdürü Marc Chandler konuyla ilgili "BRICS'in altın destekli para biriminden bahsetmek bir yankı odası gibi görünüyor. Bir para birimini anlamlı bir şekilde destekleyecek altına sahip değiller" sözlerini kaydetti.

Birçok analist, ABD dolarının dünyanın rezerv para birimi olma rolüne meydan okuyacak yeni bir küresel para birimi hakkında spekülasyonlar yapıyor. Mart ayı sonlarında Goldman Sachs'ın eski baş ekonomisti Jim O'Neill, Global Policy Journal'da yayınlanan bir makalesinde ABD dolarının hakimiyetinin küresel para politikalarını istikrarsızlaştırdığını yazdı. ABD dolarının hakimiyetine meydan okuyan bir BRICS para biriminin küresel ekonomiye istikrar getireceğini de sözlerine ekledi.

O'Neill "Fed ne zaman parasal sıkılaştırma ya da tam tersi gevşeme dönemlerine girse, doların değeri üzerindeki sonuçlar ve zincirleme etkiler dramatik olmuştur" dedi.

Kaynak: gazeteoksijen