Dolara sert darbe! Düşüşe geçti

Geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Trump'ın 'Faiz artırmayın' uyarısında bulunduğu ABD Merkez Bankası (Fed), yılın son toplantısında, politika faizini yüzde 2-2,25 aralığından yüzde 2,25-2,50 aralığına yükseltti.

Fed yetkililerinin 2019 yılı için faiz artırımı tahmini 3'ten 2'ye indi. Fed Başkanı Powell, siyasi değerlendirmelerin bankanın para politikasına ilişkin kararlarını hiçbir şekilde etkilemediğini belirterek, “Politika kararlarımızın tüm Amerikalı aileleri ve şirketleri etkileyeceğini biliyoruz ve kararlarımızı objektif şekilde sadece en iyi verilere ve analizlere dayanarak vermeye devam edeceğiz” dedi.

Geçtiğimiz hafta %0,8137 değişim gösteren dolar kuru bugün 5,31 TL'den başlad. Dolar şu sıralarda ise 5.23 sevilerinde işlem görüyor. Euro/TL ise 6,02 TL’de yer alıyor.

Gece yarısı sert düşüş

Amerikan askerlerinin Suriye'den çekileceği yönündeki iddialara ABD Başkanı Donald Trump, Twitter üzerinden cevap verdi. Trump, "Suriye'de DAEŞ'i yendik, orada bulunmamızın tek nedeni buydu" dedi.

Bu açıklama ardından dolar, lira karşısında sert düştü. Trump'ın açıklaması öncesi 5,30 seviyesinde seyreden dolar, açıklama sonrası 5,23 seviyesine kadar geriledi.