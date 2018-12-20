THY- Euroleague
0553 313 94 23

Dolara sert darbe! Düşüşe geçti

ABD Başkanı Donald Trump ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarıyla dalgalanan dolar, şu sıralar 5,23'ten işlem görüyor.

20 Aralık 2018 Perşembe 14:22
Dolara sert darbe! Düşüşe geçti

Geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Trump'ın 'Faiz artırmayın' uyarısında bulunduğu ABD Merkez Bankası (Fed), yılın son toplantısında, politika faizini yüzde 2-2,25 aralığından yüzde 2,25-2,50 aralığına yükseltti. 

Fed yetkililerinin 2019 yılı için faiz artırımı tahmini 3'ten 2'ye indi. Fed Başkanı Powell, siyasi değerlendirmelerin bankanın para politikasına ilişkin kararlarını hiçbir şekilde etkilemediğini belirterek, “Politika kararlarımızın tüm Amerikalı aileleri ve şirketleri etkileyeceğini biliyoruz ve kararlarımızı objektif şekilde sadece en iyi verilere ve analizlere dayanarak vermeye devam edeceğiz” dedi.

Geçtiğimiz hafta %0,8137 değişim gösteren dolar kuru bugün 5,31 TL'den başlad. Dolar şu sıralarda ise 5.23 sevilerinde işlem görüyor. Euro/TL ise 6,02 TL’de yer alıyor.

Gece yarısı sert düşüş

Amerikan askerlerinin Suriye'den çekileceği yönündeki iddialara ABD Başkanı Donald Trump, Twitter üzerinden cevap verdi. Trump, "Suriye'de DAEŞ'i yendik, orada bulunmamızın tek nedeni buydu" dedi.

Bu açıklama ardından dolar, lira karşısında sert düştü. Trump'ın açıklaması öncesi 5,30 seviyesinde seyreden dolar, açıklama sonrası 5,23 seviyesine kadar geriledi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 14:22
  1. dolar kaç para
  2. dolar ne kadar

YORUM YAZ

  • Zekeriya GÖKÇEZekeriya GÖKÇE1 sa önce
    hani 7. 20 lerdeyken dolar alanlar? nerede ? yiyorsa yine dolar alsanıza.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Beşiktaş'taki cinayet
  1. Beşiktaş'taki cinayet
  2. BM temsilcisinden "Libya petrolü, tüm..
  3. Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
  4. Çocukların doğal ilacı bu besinler
  5. Asgari ücrette TÜİK'in sunduğu rakam..
  6. "Bölgemizde güvenlik ve istikrar için..
  7. Tofaş Bursa Anadolu Arabaları Müzesi,..
  8. Yabancıya konut satışında 40 bin..
  9. 2019 asgari ücret için ilk rakam..
  10. Kasımpaşa'da Beşiktaş maçı hazırlıkları
  11. Eski kaymakam Özkan'ın "FETÖ" davası
  12. Büyük oranda temizlenmişti... İstilacı..
  13. TÜİK'ten son dakika asgari ücret teklifi
  14. İzmir'de Fatih Portakal protestosu!
  15. Boluspor'da Eskişehirspor maçı..
  16. Hastayı 2 kilometre yürüyerek..
  17. Galatasaray'da Sivasspor maçı..
  18. Putin'den Mustafa Kemal açıklaması
  19. Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programı
  20. AK Parti'nin İstanbul adayı netleşti!..
ABD'de Türkiye'ye karşı yeni tuzak! 'Hazırlıklı olmamız lazım'
ABD'de Türkiye'ye karşı yeni tuzak! 'Hazırlıklı olmamız lazım'
Vehbi Koç ‘Allah’ denmesinden rahatsız olmuş!
Vehbi Koç ‘Allah’ denmesinden rahatsız olmuş!
Abdullah Gül parti kuracak mı? En yakın isimden açıklama geldi
Abdullah Gül parti kuracak mı? En yakın isimden açıklama geldi
Kremlin'den Türkiye açıklaması! 'Türkiye, Rusya'nın sırlarını ABD'ye...'
Kremlin'den Türkiye açıklaması! 'Türkiye, Rusya'nın sırlarını ABD'ye...'
Yunan kanalında Türkiye tartışması: Bundan nasıl korkmayalım!
Yunan kanalında Türkiye tartışması: Bundan nasıl korkmayalım!

Günün Karikatürü

20 Aralık 2019
Resmi Gazete'de yayımlandı! 50 kuruşa sorgu yapılacak
Resmi Gazete'de yayımlandı! 50 kuruşa sorgu yapılacak
Erbakan Hoca’dan ibretlik ayar: Böyle yaparsanız İstanbul da gider!
Erbakan Hoca’dan ibretlik ayar: Böyle yaparsanız İstanbul da gider!