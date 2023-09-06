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Ekonomi Dolara meydan okudular! BRICS'in banknotu yayınlandı
Ekonomi

Dolara meydan okudular! BRICS'in banknotu yayınlandı

Yeniakit Publisher
2023-09-06 23:41:00 - 2023-09-07 00:26:07
Dolara meydan okudular! BRICS'in banknotu yayınlandı

ABD'nin hegemonyasına meydan okuyan BRICS ülkeleri dolara karşı harekete geçti. ABD'ye kafa tutan BRICS ülkerinin yeni para birimi de ortaya çıktı. İşte dolara meydan okuyan yeni banknot...

İsmini üye ülkelerin İngilizce'deki adlarının baş harflerinden alan BRICS, ABD dolarının küresel hegemonyasını kırmak için harekete geçti. Geçtiğimiz günlerde Güney Afrika Cumhuriyeti'nde toplanan ve Rusya ile Çin'in öncülüğünde kurulan BRICS'in ilk sembolik banknotu ortaya çıktı. İlk üyeleri Çin, Rusya, Hindistan, Brezilya ve Güney Afrika Cumhuriyeti olan topluluğa son dönemde Arjantin, Mısır, Etiyopya, İran, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan da üye olmuştu.

Geçtiğimiz günlerde Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinde toplanan BRICS'ten çarpıcı bir hamle geldi. Rusya'nın Güney Afrika Cumhuriyeti Büyükelçisi Ilya Rogachev, BRICS'e yeni katılan BAE'nin büyükelçiliğinde düzenlenen törende 100'lük BRICS banknotunu kamuoyunun beğenisine sundu.

100'lük BRICS banknotunun tanıtımını yaptılar

İran resmi ajansı IRNA'da yer verilen habere göre, BAE'nin yeni üye sıfatıyla BRICS'e katılımı nedeniyle Güney Afrika Cumhuriyeti'nin başkenti Pretorya'daki BAE Büyükelçiliği'nde düzenlenen törende, Rusya'nın Güney Afrika Büyükelçisi sembolik olarak Rusya'da basıldığını söylediği 100'lük BRICS banknotunun tanıtımını yapıp, BAE büyükelçisine sundu.

Rusya'nın "banknot" hamlesi, ABD dolarına karşı yapılan bir rekabet aracı olarak konumlanırken, banknottaki BRICS üyesi 5 ülkenin bayrakları dikkat çekti. Öte yandan banknotta "BRICS Yeni Kalkınma Bankası" adına da yer verildi.BRICS ÜYELERİİlk üyelerinin Çin, Rusya, Hindistan, Brezilya ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nin olduğu, ekonomik ve ticari bir birlik olan gruba, son dönemde Arjantin, Mısır, Etiyopya, İran, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan üye olmuştu.
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