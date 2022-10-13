Dolara karşı değer kazanan tek para birimi belli oldu
ABD dolarına karşı dünya genelindeki 31 para birimi içerisinde en çok değer kazanan para birimi belli oldu.
ABD merkezli finans ajansı Bloomberg, İsrail’in ekonomik gelişimine dair dikkat çeken bir analiz yayımladı.
İran’la nükleer gerilimine rağmen İsrail ekonomisinin hızla büyüyüp geliştiği vurgulanan analizde, son 10 yılda ABD doları karşısında değer kazanan tek para biriminin de İsrail şekeli olduğu belirtildi.
Şekel, son 10 yılda ABD doları karşısında yüzde 8,9 oranında değer kazandı. Dünya genelinde aktif olarak işlem gören 31 para birimi içinde ABD doları karşısında değer kazanan tek para birimi de şekel oldu.