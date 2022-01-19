Dolara görülmemiş tepki! Herkesi şaşkına çevirdi

Antalya'da iki arkadaş, Türk Lirası'nın önemine dikkat çekmek için otomobillerini 'geçersiz' dolar ve Euro banknotlarıyla kapladı. 4 bin 500 adet 100'lük banknotla kaplanan dövizle kaplanan araçları görenler, dönüp bir daha baktı.



Antalya'da yaşayan Muhammet Doğan ve Mehmet Uçan adlı iki genç, Euro ile dolardaki sert çıkış ve düşüşler sonrası, bu para birimlerinin kendileri için değersiz olduğuna dikkat çekmek için araçlarına geçersiz dolar ve Euro banknotlarıyla kapladı.

4 bin 500 adet 100 dolarlık banknotu yapıştırdıkları araçlarını tamamen dolar ve Euro ile kaplayan gençler, trafiğe kapalı alanlarda araçlarını sergiledi.

Araçları gören yurttaşlar ise şaşkınlığını gizleyemedi, bazıları cep telefonlarına sarılıp otomobilleri fotoğrafladı.

Türk lirası bizim için daha önemli

Dolar ve Euro'nun değersiz olduğuna dikkat çekmek için böyle bir proje yaptıklarını ifade eden Doğan, "Onları aracın üzerinde kaplama, Türk Lirası'nı da cebimizde tuttuk. İnsanların 1-2 senedir psikolojisi bozuldu. Marketlere bile girseniz dolardan dolayı fiyatlar yükseldi deniliyor. Biz de bunun hiçbir önemi olmadığını göstermek istedik. Türk lirası bizim için daha önemli" diye konuştu.

Trafiğe çıkmıyoruz

Olumlu ve olumsuz tepkilerle karşılaştıklarını da sözlerine ekleyen Doğan, "Bizim için 1-2 günlük proje bu. Sökeceğiz zaten. Trafiğe çıkmıyoruz, gösteri olsun diye dükkanımızın önüne koyduk. Buraya da çekiciyle getirdik" dedi.

Otomobilini Euro ile kaplayan Mehmet Uçan da, araçları görünce çevredeki insanların hemen telefonlarına sarıldığını, bazılarının da tepkili şekilde baktığını dile getirdi.