Dolara göre kripto piyasası düşüşe geçti: En büyük varlıklar, kritik seviyeleri kaybediyor! Analist düşüş senaryosu çizdi

Kripto piyasası düşüşe geçti: En büyük varlıklar, kritik seviyeleri kaybediyor.

Bitcoin’in fiyatı ani bir düşüş yaşadı ve 29.000 doları gördü. Ethereum da 2.000 doların hemen altında işlem görüyor.

Bitcoin fiyatı 30.000 doların altına düştü

Piyasa son 24 saatte nispeten iyi performans gösterirken Bitcoin fiyatı 30.000 doları geri almıştı.

Ancak son saatte durum tersine döndü. Bitcoin 15 dakikadan daha kısa bir sürede 29.000 dolara kadar düştü. Tasfiyelerin çoğunluğu uzun pozisyonlardan oluştu. investing'in aktardığı haberde: BTC şu anda 29.300 dolar civarında işlem görüyor. Fiyatlar son düşüşten sonra bir miktar toparlanmaya başladı.

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Ethereum boğaları 2.000 dolar için mücadele ediyor Bitcoin için 30.000 dolar önemli bir seviye olduğu gibi Ethereum için de 2.000 dolar kritik bir bölge. Fiyat şu anda bu seviyenin yakınında geziniyor ve boğalar, fiyatın düşmesini engellemek için mücadele ediyor.

Tüm büyük kripto para birimleri, bu son fiyat hareketine hazırlıksız yakalandı ve piyasa büyük ölçüde düştü. SOL yaklaşık %8,5 oranında kayıp yaşadı ancak Bitcoin’in geri kalan piyasaya göre daha iyi performans gösterdiği açıkça belli oluyor. Radix (XRD) son günlerde en iyi performansı göstermeye devam ediyor.

Piyasada yaşanan bu kargaşaya rağmen kripto para birimi son 24 saatte %10 arttı. Ancak son bir saatte %9,4 oranında düşüş yaşandı. Diğer tüm altcoin’ler kırmızıda işlem görüyor. Arbitrum (ARB) %12,6 oranında kayıp yaşadı ve bu dönemde en kötü performans gösteren kripto para birimi oldu. Piyasanın önümüzdeki 24 saat içinde nasıl hareket edeceği merak ediliyor.

Bu düşüşün arkasında hangi sebeplerin yer aldığı hala belirsizliğini korurken, InTheMoneyStocks analisti Gareth Soloway‘den daha da düşüş yaşanabileceği yönünde açıklamalar geldi.

David Lin ile yakın zamanda röportaj yapan Soloway, hisse senedi piyasalarında korkunç bir düşüş yaşanacağını iddia etti.

Yakın bir zamanda hisse senedi piyasalarında düşüş bekleyen Soloway, bu düşüşün kripto para piyasalarına da sıçrayabileceğini belirtti.

“FED yakın bir tarihte hafif bir durgunluk bekliyoruz dedi. FED’in hafif ya da geçici dediğini duyarsanız riskli varlıklar konusunda tedbirli olmalısınız.

bitcoinsistemi'de yayınlanan haberde Soloway: FED’in bu açıklamalarından sonra ben hisse senedi piyasasında düşüş bekliyorum. Bence borsalar kötü geçecek ikinci bir yarıya hazırlanıyor. Ve benim tahminime göre bu durum kripto piyasasını da aşağıya çekecek ifadeler aktarıldı.

“Bitcoin’de Kısa Vadede Düşüş Uzun Vadede Yükseliş Bekliyorum!”

Bitcoin fiyatı hakkında da bir değerlendirme yapan Soloway, BTC’de kısa vadede düşüş uzun vadede ise yükseliş beklediğini söyledi.

BTC‘de 30.500 doların çok önemli bir psikolojik seviye olduğuna dikkat çeken analist, Bitcoin fiyatıyla ilgili şunları söyledi.

“Bitcoin beş ile yedi gün arasında 30,500 doların üzerinde başarılı bir şekilde tutunamazsa o zaman ben Bitcoin’de düşüş moduna girerim.

Şu an itibariyle Bitcoin’deki yükselişe tam anlamıyla ikna olmadım. Ayı piyasası henüz bitmedi.

Hala bu yükselişin bir ayı piyasası rallisi olduğunu düşünüyorum. Hala BTC ve kripto para piyasasında daha çok düşüş yaşanabileceğini düşünüyorum.”

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