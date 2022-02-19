Dolara darbe! Çözülmenin miktarı belli oldu

Kur korumalı mevduat ve katılma fonu hesaplarında 193 milyar lirası Hazine, 260 milyar lirası Merkez Bankası destekli olmak üzere 453 milyar lira birikti. Dövizden TL’ye dönüşün payı yüzde 57’yi geçti

Türk Lirası'nın cazibesini artırmak ve dolarizyonu azaltmak için, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 20 Aralık 2021'deki kabine toplantısının ardından yaptığı açıklama ile hayata geçirilen Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesapları'nın büyüklüğü yarım trilyon liraya yaklaştı. Türkiye Ekonomi Modeli ile kademeli olarak hayata geçirilen Türk lirası (TL) kur korumalı mevduat ve katılma fonu hesaplarında 60 günde 193 milyar lirası Hazine ve Maliye Bakanlığı, 260 milyar lirası Merkez Bankası destekli olmak üzere toplam 453 milyar lira bakiyeye ulaşıldı.

Dövizden dönüşümün kur korumalı hesaplardaki payı yüzde 57

Döviz tevdiat hesaplarından Türk Lirası'na dönüşte 72 milyar lirası gerçek kişi, 188 milyar lirası tüzel kişi hesapları olmak üzere toplamda 260 milyar liralık bakiye oluştu. Bu tablo yaklaşık 20 milyar dolarlık bir döviz hesabının TL'ye çevrildiği anlamına geliyor. Dövizden dönüşümün kur korumalı hesaplardaki payı ise yüzde 57 seviyesinde gerçekleşti. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati 11 Şubat'ta yaptığı açıklamada, ilk dönemde dövizden döşümün oranının yüzde 10 civarında olduğunu, daha sonra bunun yüzde 49'a çıktığını belirterek, döviz bozdurma oranının yüzde 55-60'a çıkarılmasını hedeflediklerini ifade etmişti.

24 bini tüzel kişi

733 bini gerçek ve 24 bini tüzel kişi olmak üzere kur korumalı mevduat ve katılma fonu hesapları toplamda 757 bin müşteri sayısına ulaştı. Başlangıçta sadece bireysel yatırımcılar için düzenlenen kur korumalı mevduatta, tüzel kişilerin katılımı 11 Ocak itibarıyla yürürlüğe girdi. Stopaj oranının sıfırlanması ve ve belli şartlarda bu mevduatların kredilere teminat olarak sayılmasına ilişkin teşvikler, şirketlerin sisteme ilgisi artırdı.

6 ay tercih edildi

TL korumalı hesaplarda ağırlıklı olarak gerçek kişiler 3 aylık vadeyi seçti. Bu vadedeki hesaplar, 224 milyar lira ile toplam hesap bakiyesinin yüzde 50'sini oluşturdu. Tüzel kişilerin ağırlıklı vade tercihi ise 6 ay oldu. Bunların bakiyesi 176 milyar lira ile toplamın yüzde 39'una karşılık geldi.

Yuvam'ın kapsamı genişletildi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım Sistemi (YUVAM) Hesapları Hakkında Tebliğ'inde yapılan değişiklikler, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yapılan değişiklikler kapsamında, YUVAM hesaplarının kapsamı genişletildi. Yurtdışında yerleşik vatandaşların sermayedar olduğu, yasal yerleşim yeri yurtdışında olan ve nitelikleri Merkez Bankası'nca tespit edilen şirketlerin de YUVAM hesabı açabilmesinin önü açıldı. Tebliğde, daha önce dolar, euro ve sterlin olarak sınırlanan, dönüşümü yapılacak döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonlarında da kapsam genişletildi. Farklı döviz türlerinden geçiş de mümkün kılındı. Tebliğe eklenen madde ile Merkez Bankası, bankanın YUVAM hesabına uygulayacağı azami faiz oranını belirlemeye yetkili oldu.