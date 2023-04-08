Dolara büyük şok! Herkesi şaşırtan itiraf geldi

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın "Rusya, Çin'le birleşti. Suudi Arabistan, İran'la birleşti. Para birimimiz çöküşte. Yakında dünyanın para rezervi olmayacak. Ekonomimiz çatırdıyor" uyarısının boşuna olmadığını belirten Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, "doların saltanatı"na dair dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

Altınok, söz konusu yazısında şunları kaydetti:

"İkinci Dünya Savaşı sonrası dizginleri eline alan ABD, gücünü doların rezerv para olmasına borçlu.

Enflasyon kaygısı olmaksızın, sadece kâğıt, mürekkep maliyetine, her ülkede geçen, hatta tercih edilen para basıyor.

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Dünya üzerinde hiçbir paraya nasip olmayan bu egemenliği korumak için de en son teknolojiyle donatılmış ordusunu dünya polisi olarak kullanıyor.

Uçak gemileri, aralarındaki petrol, gaz vs. alışverişlerinde dolar dışında bir para kullanmaya meyledebilecek devletlere gözdağı vermek için denizlerde cirit atıyor.

Ne var ki taşıma suyu olduğumuz değirmen yavaşlamaya başladı.

Önce, Trump'ı devirmek için kullandıkları pandemi kapanı kendi ayaklarına dolandı. Tek bildikleri çözüme, para basma işine yüklendiler. Küresel bir durağanlığa sebep oldular.

Afganistan'dan çekilme acemiliği de Körfez'de otorite boşluğu yarattı. 1970'lerin başından beri çalışan petro-dolar dayatması kırıldı.

Kimler kimlerle... Düşünün Suudiler bile Çin'le yakınlaşıp yuan üzerinden ticaret yapmak için anlaşıyor!

Tek kutuplu dünya, çok kutupluluğa doğru hızla evriliyor.

2024 seçimleri öncesi utanç verici yargı komplolarıyla engellenmeye çalışılan eski ABD Başkanı Trump'ın "Rusya, Çin'le birleşti. Suudi Arabistan, İran'la birleşti. Para birimimiz çöküşte. Yakında dünyanın para rezervi olmayacak. Ekonomimiz çatırdıyor" uyarısı boşuna değil yani.

ABD, tarihi boyunca egemenlik mekanizmasındaki bu tür tıkanmaları hep savaşla aştı.

Şimdi de NATO'nun genişlemesi projesine Putin'i tahrik edecek bir azimle yükleniyor. Ama Ukrayna kesmiyor, cephenin genişletilmesi lazım.

En büyük arzuları da 14 Mayıs'ta BM'nin bile takdirini alan bir diplomasiyle hem Kremlin'le, hem Kiev'le hem de Washington'la muazzam bir denge politikası yürüten Erdoğan'ın yerine kullanışlı bir koalisyonun işbaşına gelmesi.

Biden'ın "destekleyeceğiz" dediği, Türkiye'nin Rusya ambargolarına katılıp Putin'i karşısına alması gerektiğini savunan, "Kazanırsak Türkiye'ye dolar akacak" diyen 6'lı Masa bu iş için biçilmiş kaftan.

Bereket, okyanus ötesinde yapılan hesap bizim çarşıya uymuyor. Zira Türk seçmenin çoğunluğu, occupay operasyonlarıyla devşirilen Ukraynalıların aksine Batı'ya anahtar teslim iktidar vaatlerine ikna olmuş değil.

Şimdilik."