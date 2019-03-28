Dolar yükseliyor mu Dolar ne oldu son dakika

Dolar kurunda son durum. Dolar kuru kaç lira? Dolar güne nasıl başladı ve şuan dolar ne kadar? 28 Mart 2019 son dakika dolar kuru fiyatları. Güne 5,44 TL civarında başlayan dolar yükseliyor mu? Dolar neden yükseliyor? Dolar ne kadar yükselecek? Dolar ne olur? İşte son dakika dolar fiyatı.

Dolar kuru haberleri. Son dakika güncel dolar kuru gelişmeleri. Geçtiğimiz hafta cuma günü sert yükselerek 5,84'ü gören dolar/TL, Merkez Bankası'nın adımları sonrasında haftaya düşüşle başlamasının ardından dalgalanıyor. Bankalararası piyasada dolar/TL 5,60'ın üzerini gördü. Saat 11.19'da 5,6465'e kadar çıkan dolar 5,60'ın altında hareket ediyor. Dolar/TL dün gece 5,33 seviyesine kadar gerilemesi sonrasında bugün yeniden yönünü yukarı çevirdi. Euro/TL de 6,25 seviyesinde seyrediyor. Merkez bankası bugün yeni bir hamleyle bünyesindeki döviz karşılığı TL swap piyasasında vadesi gelmemiş toplam swap satışı sınırı yüzde 20'den yüzde 30'a çıkarıldı.

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya "Merkez Bankası, rezervlerini güçlendirme politikasına kararlılıkla devam etmektedir. Son bir hafta içinde toplam rezervimiz 4,3 milyar dolar artışla 27 Mart itibarıyla 96,7 milyar dolar seviyesine ulaştı" dedi.

Borsa İstanbul'dan son dakika dolar açıklaması

Borsa İstanbul, son günlerde piyasalardaki fiyatlamalara ilişkin bir açıklama yaptı. "Son günlerde yurtdışı tezgahüstü FX swap piyasasında oluşan sıra dışı koşullar TL piyasalarının gerçeklerini yansıtmamaktadır" denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Borsamız nezdindeki swap piyasasında ise fiyatlamalar sağlıklı ve olağan şekilde oluşmaya devam etmektedir. Türkiye'deki yabancı bankalar ve yurtdışındaki tezgahüstü piyasada aktif finansal kurumlar borsamızda bu işlemlerini yapabilir."

ABD Doları

Amerikan doları, Amerika Birleşik Devletleri'nin resmî para birimidir. ABD doları diye de adlandırılır. Dünyada en yaygın kullanılan dövizdir. 2004 yılında dünyada dolaşımda yaklaşık 950 milyar Amerikan doları olduğu tahmin edilmektedir. Bu miktarın 2/3'ü ABD dışındadır.