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Dolar yükselişe geçti! İşte son rakamlar

Yeni güne 5.26 liradan başlayarak 5.23'e kadar gerileyen Dolar/TL öğleden sonra 5.31 seviyelerine kadar yükseldi.

04 Aralık 2018 Salı 15:50
Dolar yükselişe geçti! İşte son rakamlar

Beklentilerin üzerinde düşüş gösteren enflasyon verisiyle dün 5.14 TL'ye kadar gerileyen ancak burada kalıcı olamayarak 5.28'i test eden dolar/TL yeni güne hafif düşüşle 5.26 TL seviyesinden başladı.

Sabah saatlerinde 5.23'e kadar gerileyen kur öğleden sonra 5.3171'e kadar yükseldi.

Söylentiler doları yukarı taşıdı

1.44 düşen enflasyon rakamının ardından 5.20'den 5.15'e kadar gerileyen dolar tekrar 5.23'e çıktı. Düşen enflasyon rakamının ardındın Merkez'in 13 Aralık'taki PPK toplantısında faiz indirim sürecine başlayacağı söylentileri doları yukarı taşıdı. Ancak uzmanlar, 13 Aralık'ta faiz indirimine ihtimal vermiyor.

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 15:50
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YORUM YAZ

  • meyyidmeyyid20 dk önce
    faiz düşecek diye sevinirken dolar yükseliyor.faiz düşmesin dersek dolar düşecek ne yapacağımızı şaşırdık.iki ucu pis değnek.
  • emiremir34 dk önce
    yinemi dis guc mihraklar yavv bir kurtulamadik bu gorunmez mihraklardan yav ufurukmu yapsak acaba
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