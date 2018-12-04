Dolar yükselişe geçti! İşte son rakamlar

Beklentilerin üzerinde düşüş gösteren enflasyon verisiyle dün 5.14 TL'ye kadar gerileyen ancak burada kalıcı olamayarak 5.28'i test eden dolar/TL yeni güne hafif düşüşle 5.26 TL seviyesinden başladı.

Sabah saatlerinde 5.23'e kadar gerileyen kur öğleden sonra 5.3171'e kadar yükseldi.

Söylentiler doları yukarı taşıdı

1.44 düşen enflasyon rakamının ardından 5.20'den 5.15'e kadar gerileyen dolar tekrar 5.23'e çıktı. Düşen enflasyon rakamının ardındın Merkez'in 13 Aralık'taki PPK toplantısında faiz indirim sürecine başlayacağı söylentileri doları yukarı taşıdı. Ancak uzmanlar, 13 Aralık'ta faiz indirimine ihtimal vermiyor.