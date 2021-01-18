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Ekonomi Dolar yükselir mi düşer mi?
Ekonomi

Dolar yükselir mi düşer mi?

Dolar ne kadar? ABD başkanlık seçim sonuçlarının kesinleşmesinden sonra 20 Ocak’ta Biden Beyaz Saray’a çıkıp başkanlık koltuğuna oturacak. Biden’ın başkan olmasını yanında koronavirüs aşıların vurulmaya başlanması dolar, euro ve altın fiyatlarını frenledi. Merkez Bankası’nın ardı ardına hamleleri sonrası dolar bir hayli düştü. Peki dolar ne kadar? Dolar yükselir mi düşer mi?

Yeniakit Publisher
2021-01-18 14:37:00 - 2021-01-18 14:39:08
Dolar yükselir mi düşer mi?

ABD'li Citibank tarafından yayınlanan araştırma raporuna göre; uygun ve yaygın şekilde dağıtılabilecek olan aşıların piyasaya çıkması halinde bu durumun dolarda aşağı yönlü yapısal trendde bir sonraki satış pozisyonlarına geçilmesine yol açabileceği değerlendiriliyor. Citi'nin doların değer kaybedeceğine dair görüşleri ABD Merkez Bankası'nın faiz oranlarını düşük tutmaya devam etmesine yönelik tahminlere dayanıyor. Buna göre enflasyon beklentisi artsa dahi Fed'in faiz oranlarının düşük tutulacağı düşünülüyor. Peki, şu anda dolar yükseliyor mu?

Dolar yükselir mi düşer mi?

dolardaki değer kaybının önden yüklemeli gerçekleşme olasılığı ile dolarda 2021 yılında %20’ye kadar düşüş yaşanabileceği potansiyelinin olduğu yönünde değerlendirmede bulunuluyor.

Dolar ne kadar? 

18 Ocak saat 14:36 itibariyle dolar alış 7,49 TL dolar satış 7,50 TL.

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