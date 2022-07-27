Dolar yükselince Edirne’ye akın ediyorlardı! Türkiye'den Bulgaristan kararı

Türkiye'ye gelecek Bulgaristan vatandaşlarına turistik amaçlı ziyaretler için 90 günlük vize muafiyeti sağlandı.



Bulgaristan kimlik kartı bulunan kişilerin Türkiye’ye yapacakları turistik veya transit geçişi amaçlı seyahatlere 90 gün süreli vize muafiyeti sağlandı.

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Bulgaristan vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları turistik ve transit geçiş amaçlı seyahatlere kısmi vize muafiyeti sağlandı.

90 günlük muafiyet

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararda, “Bulgaristan Cumhuriyeti kimlik kartına sahip olan kişilerin Türkiye'ye yapacakları her 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde vize muafiyeti verileceği belirtildi.

Son yayımlanan turizm istatistiklerine göre mayısta Bulgaristan Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler arasında beşinci oldu. Mayıs ayında Türkiye’ye toplam 57 bin 874 Bulgar turist gelmişti.

Dolar yükselince

Türk lirasının Bulgar levası karşısında değer kaybetmesi nedeniyle son 1 yılda Bulgarlar Türkiye’ye adeta akın etti. Bulgarların sınır şehri olan Edirne’de alışverişlerini yaptığı görüntüler de son bir yıl içinde medyaya yansıdı.

Edirne’ye gelen Bulgar turistler, peynirden ekmeğe tüm ihtiyaçlarını karşılayıp, bavullarını ve bagajlarını doldurarak geri dönüyor.

Turistler, gıdadan mobilyaya kadar olan birçok ihtiyaçlarını kentteki esnaftan karşılıyor. Çuvallar ve kolilerle alışveriş yapan turistler, aldıklarını taşımakta zorlanıyor.

Bugün itibarıyla 1 Bulgar levası 9,27 Türk Lirası seviyesinde bulunuyor. Son 1 yılda TL leva karşısında yaklaşık 80 değer kaybetti.