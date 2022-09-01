Dolar yeni rekorunu kırdı!
Dolar 18,20 TL seviyelerine çıkarak 2022'nin en yüksek seviyesine ulaştı.
Dolar/TL kuru, güne yükselişle başlamasının ardından 18,20 seviyelerinde işlem görüyor. Böylece dolar, 2022 yılının en yüksek seviyesine ulaştı.
Dolar 18,20 TL seviyelerine çıkarak 2022'nin en yüksek seviyesine ulaştı.
Dolar/TL kuru, güne yükselişle başlamasının ardından 18,20 seviyelerinde işlem görüyor. Böylece dolar, 2022 yılının en yüksek seviyesine ulaştı.
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