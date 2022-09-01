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Ekonomi Dolar yeni rekorunu kırdı!
Ekonomi

Dolar yeni rekorunu kırdı!

Dolar 18,20 TL seviyelerine çıkarak 2022'nin en yüksek seviyesine ulaştı.

Yeniakit Publisher
2022-09-01 11:47:00 -
Dolar yeni rekorunu kırdı!

Dolar/TL kuru, güne yükselişle başlamasının ardından 18,20 seviyelerinde işlem görüyor. Böylece dolar, 2022 yılının en yüksek seviyesine ulaştı.

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Yorumlar

okur

..,dolar belki bir aydır 1,830 dan satılıyor.siz hiç döviz büfesinin önünden geçmiyormusunuz.
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