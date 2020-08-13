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Ekonomi

Dolar yeni güne nasıl başladı? İşte son rakamlar

Dalgalı seyrini sürdüren dolar kuru 13 Ağustos 2020 Perşembe gününe 7.33 liranın üzerinde başladı.

Yeniakit Publisher
2020-08-13 08:57:00 -
Dolar yeni güne nasıl başladı? İşte son rakamlar

Dün kurlarda hareketli bir gün yaşandı. Dolar 7.22 liradan 7.32 liraya yükseldi. Euro ise 8.48 liradan başladığı günü 8.67 liradan tamamladı.

Bugün ise sabah saatleri itibarıyla dolar/TL 7.33, Euro/TL ise 8.67 civarında seyrediyor.

Bunun yanında uluslararası piyasalarda altının onsu 1.929 dolardan alıcı buluyor.

ABD'de dün temmuz ayı enflasyonunun beklentilerin üzerinde açıklanmasıyla yatırımcıların risk iştahı artmış durumda.

Bunun yanında koronavirüsle ilgili gelişmeler de piyasanın seyrini etkilemeye devam ediyor.

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