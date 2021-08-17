Dolar yeni güne böyle başladı
Dolar/TL dün haftanın il gününde 8.55'ten 8.45'e gerilemişti. Dolar güne 8.46 lira seviyesinden merhaba dedi.
Dolar kuru yeni güne 8.46 liradan başladı. Bugün yurtiçinde kurun seyrini değiştirebilecek bir veri açıklanmayacak. Dünyada ise özellikle Fed'in varlık alım programına ilişkin açıklamalar piyasaların seyrinde önemli olmaya devam ediyor.
Bugün Fed Başkanı Jerome Powell'ın eğitimciler ve öğrencilerin sorularını yanıtlayacağı Town Hall toplantısında vereceği mesajlar takip edilecek.