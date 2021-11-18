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Ekonomi Dolar yeni bir rekor daha kırdı
Ekonomi

Dolar yeni bir rekor daha kırdı

Tüm gözler Merkez Bankası'nın (TCMB) bugün saat 14.00'te açıklayacağı faiz kararına çevrilirken, Dolar/TL kurunda gece saatlerinde hareketlenme gözlendi. Dolar kuru, yeni bir rekor daha kırarak saat 4.00 sıralarında 10.93'ü gördü.

Yeniakit Publisher
2021-11-18 04:11:00 - 2021-11-18 04:24:18
Dolar yeni bir rekor daha kırdı

Faiz kararı, yurt dışı piyasaları tarafından da yakından takip edilirken ekonomistler faiz kararı öncesi tahminleri yaptı.

Faiz indirimi beklentisi var

Merkez Bankası, eylül ayından beri toplamda 300 baz puan faiz indirimine giderken faiz indirimlerine devam etmesinin beklenmesi, Dolar/TL kurunda da yükselişin sürmesine neden oluyor.

Dolar/TL kurunda psikolojik 10 lira seviyesi geçen hafta aşılırken kurda saatlerinde hareketlenme gözlendi. Dolar kuru, yeni bir rekor daha kırarak bugün saat 4.00 sıralarında 10.93 lirayı gördü.

AA'nın anketinde indirim beklentisi

Bu gelişmelerin ardından faiz kararının ne olacağı merakla beklenirken AA Finans tarafından gerçekleştirilen piyasa beklenti anketi sonuçlandı. 21 ekonomistin katılımıyla yapılan ankette politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin ortalaması 100 baz puan indirim yönünde gerçekleşti. PPK faiz kararına yönelik yapılan anketin sonuçlarına göre, 2 ekonomist de 150 baz puan, 13 ekonomist 100 baz puan, 5 ekonomist 50 baz puan, 1 ekonomist 25 baz puan politika faizinin düşürüleceği yönünde görüş bildirdi.

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