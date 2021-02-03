Dolar yaklaşık 6 ayın en düşük seviyesine geriledi

TCMB’nin son dönemde benimsediği politikalar ve artan kredibilitesi ile TCMB Başkanı Naci Ağbal’ın iletişim kanalını etkili bir şekilde kullanması dolar kurundaki aşağı yönlü eğilimi güçlendirdi. Geçen hafta, Ağbal tarafından gerçekleştirilen Enflasyon Raporu sunumu öncesinde 7,43 seviyelerinde bulunan dolar/TL, sunumun ardından düşüşe geçerek haftayı 7,3179’dan tamamladı.

Ağbal'ın samimiyeti etkiledi

Yeni haftaya da değer kaybıyla başlayan dolar/TL, dün 7,1790 ile 7 Ağustos 2020’den bu yana gördüğü en düşük seviyeye kadar gerilemesi sonrası günü 7,1800’dan kapattı. Cuma gününü 8,8660 TL’den kapatan euro/ TL de düşüşünü sürdürerek günün sonunda 8,6800’den işlem gördü. Analistler, Ağbal’ın yılın ilk Enflasyon Raporu sunumunu şeffaf, samimi ve bilgilendirici bulurken, enflasyonun kalıcı tek haneye düşürülmesi konusunda da güçlü bir iletişim politikası duruşu gösterildiğini söyledi.

Büyüme beklentisi TL'ye ilgiyi artırdı

TCMB’nin artan kredibilitesi ve Ağbal’a duyulan güvenin giderek güçlenmesiyle dolar kurunda düşüş eğiliminin devam ettiğini ifade eden analistler, Uluslararası Para Fonu’nun (IMF), Türkiye ekonomisinin 2021 yılına ilişkin büyüme beklentisini yüzde 6’ya yükseltmesinin de Türk lirası varlıklara ilginin artmasını sağladığını ifade etti. Analistler, açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verisinin 54,4’le beklentilerin oldukça üzerine çıktığını da anımsatarak, imalat sanayisinde çarkların hızlanmasının, Türkiye ekonomisine olan güveni desteklediğini dile getirdi.

Potansiyel hedef

AA Finans Analisti Cüneyt Paksoy, TCMB’nin sıkı para politikası duruşu ve Ağbal’ın, enflasyonda kalıcı düşüş gerçekleşene kadar mevcut politikaların korunacağı söyleminin, son enflasyon raporu sunumunda da altı çizilerek teyit edilmesiyle Türk lirasının değer kazanımının hızlandığını bildirdi.

Dolar endeksinin seyrine bağlı global bir dolarizasyon ortamı oluşmadıkça ve TürkiyeABD ilişkileri başta olmak üzere çok önemli bir konjonktür değişimi olmadığı sürece dolar/TL’nin düşüş eğilimini sürdürebileceğini kaydeden Paksoy değerlendirmesine şöyle devam etti: “Dolar/TL’de ara ara tepkiler gelse de TCMB’nin kazandığı kredibiliteye bağlı olarak oynaklığın azalmasıyla oluşan dengenin devamı ve geri çekilmenin bir miktar daha devam etmesi mümkün görünüyor. Teknik açıdan dolar/ TL kısa ve orta vadede 200 günlük ortalamayı barındıran 7,30-7,35 bandının altında kaldıkça 6,85-7,15 geniş bandı potansiyel hedef bölge olacaktır. Farklı dinamiklerle gelebilecek tepkilerde, 7.35 üzerine taşmalarda ise, son dönemde denenen 7,45-7,60 bandı kritik direnç eşiği konumuna geldi.”