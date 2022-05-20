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Ekonomi Dolar ve Euro'ya darbe! 5 yıl sonra ilk kez oluyor
Ekonomi

Dolar ve Euro'ya darbe! 5 yıl sonra ilk kez oluyor

Ukrayna işgali sonrası Batılı devletlerin yaptırımlarına maruz kalan Rusya'da yerel para birimi ruble, dolar ve avroya karşı yeniden değer kazandı.

Yeniakit Publisher
2022-05-20 13:36:00 -
Dolar ve Euro'ya darbe! 5 yıl sonra ilk kez oluyor

Rusya'ya Ukrayna'yı işgali nedeniyle Batı'nın uyguladığı sert yaptırımlara rağmen Rus rublesi, yeniden toparlanmaya başladı. Savaş öncesi değerini yakalayan Rus rublesi, Euro ve Dolar karşısında yeni rekor seviyeye ulaştı. Dün, Rusya Merkez Bankası kritik kararını açıkladı. Dolar ve euro hariç vatandaşlara yönelik tüm nakit döviz satışlarının tekrar serbest bırakıldığı açıklandı.

Savaşa ve Batılı ülkelerin uyguladığı sert yaptırımlara rağmen, Rusya para birimi olan Ruble yükselişini sürdürüyor.

Son haftalarda Euro ve Dolar karşısında rekor değer kazanan ruble, güçlü bir yükseliş gösteriyor.

Euro, 18 Nisan 2017'den bu yana ilk kez 60 ruble seviyesini test etti. Dolar ise Moskova borsasında Nisan 2018'den beri ilk kez 58 rubleye geriledi.

Rusya'dan döviz kararı

Dün, Rusya Merkez Bankası kritik kararını açıkladı. Dolar ve euro hariç vatandaşlara yönelik tüm nakit döviz satışlarının tekrar serbest bırakıldığı açıklandı.

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Yorumlar

Asım

Bir tek bizimki değer kazanamadı ne hikmettir anlamıyorum Rusya savaştığı halde

Okur

Rusya savaşta parası değer kazanıyor. Bizim para değer kaybediyor. Neden acaba. Ülkeyi idare edenler uçuyoruz diyorlar. Ama ger gün bir şeye zam geliyor.
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